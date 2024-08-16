Зеленский об операции в Курской области РФ: Убираем российское военное присутствие 1 16.08.2024, 22:55

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Также Украина пополняет обменный фонд.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 16 августа несколько раз докладывал президенту Владимиру Зеленскому о фронтовой ситуации и об операции сил обороны в Курской области РФ. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении, опубликованном в Facebook.

«Убираем там российское военное присутствие на территории наших действий и пополняем обменный фонд для нашего государства», – сказал Зеленский.

Он также отметил, что оккупанты понесут потери, и это очень полезно для украинской обороны.

По словам Зеленского, Сырский доложил об оборонных шагах на покровском и торецком направлениях.

«Мы должны максимально наносить поражение всем российским позициям и делаем это. Я благодарю каждого нашего воина за меткость, спасибо за силу и за стойкость», – сказал Зеленский.

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