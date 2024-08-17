Более 320 кг героина под видом сока и газированных напитков ввезли в Беларусь
- 17.08.2024, 0:46
Наркотики прибыли в страну из Ирана.
Иностранных граждан задержали в Беларуси при попытке провезти более 320 кг героина через территорию страны.
Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела в отношении четырех иностранцев, считающихся членами преступной организации, занимающейся незаконным оборотом крупных партий наркотиков.
По данным дела, обвиняемые организовали поставку героина из Исламской Республики Иран в страны Европейского союза и Великобританию через территорию Беларуси в период с 2022 по 2023 год.
Преступную деятельность удалось выявить благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников Государственного пограничного комитета.
Следствие показало, что героин был доставлен в страну под видом соков и газированных напитков из Ирана через Россию. Наркотик был скрыт в коробках, маскированных под упаковку сока, по полкило в каждой. Опасный груз был размещен на складе в Минске.
Было изъято более 320 кг героина, а члены преступной организации были задержаны.
Обвиняемые и свидетели проходят допросы, изымаются мобильные и компьютерные устройства для дальнейшего анализа в рамках расследования. Экспертные заключения специалистов ГКСЭ также включены в материалы дела. В зависимости от роли каждого, участникам преступной организации предъявлено обвинение.