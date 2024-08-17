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Более 320 кг героина под видом сока и газированных напитков ввезли в Беларусь

  • 17.08.2024, 0:46
Более 320 кг героина под видом сока и газированных напитков ввезли в Беларусь

Наркотики прибыли в страну из Ирана.

Иностранных граждан задержали в Беларуси при попытке провезти более 320 кг героина через территорию страны.

Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела в отношении четырех иностранцев, считающихся членами преступной организации, занимающейся незаконным оборотом крупных партий наркотиков.

По данным дела, обвиняемые организовали поставку героина из Исламской Республики Иран в страны Европейского союза и Великобританию через территорию Беларуси в период с 2022 по 2023 год.

Преступную деятельность удалось выявить благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников Государственного пограничного комитета.

Следствие показало, что героин был доставлен в страну под видом соков и газированных напитков из Ирана через Россию. Наркотик был скрыт в коробках, маскированных под упаковку сока, по полкило в каждой. Опасный груз был размещен на складе в Минске.

Было изъято более 320 кг героина, а члены преступной организации были задержаны.

Обвиняемые и свидетели проходят допросы, изымаются мобильные и компьютерные устройства для дальнейшего анализа в рамках расследования. Экспертные заключения специалистов ГКСЭ также включены в материалы дела. В зависимости от роли каждого, участникам преступной организации предъявлено обвинение.

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