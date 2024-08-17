США нарастят производство крылатых ракет JASSM 17.08.2024, 1:14

Ракеты большой дальности может получить Украина.

США планируют нарастить производство противокорабельных ракет LRASM и крылатых ракет JASSM, которые могут передать Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

Пентагон планирует инвестировать около 130 миллионов долларов в расширение производственных мощностей для этих ракет.

Расширение состоится на предприятии компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control в городе Орландо, штат Флорида. Завершить работы планируют до 15 декабря 2027 года.

15 августа издание Politico сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности, которые существенно усилят боевую мощь украинских F-16.

Обсуждение ракет JASSM и готовность администрации Байдена рассмотреть возможность ее передачи делают эту ракету последней в длинном списке современных вооружений, которые когда-то считались запрещенными для передачи Украине, пишет Politico.

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