Сырский обсудил с генералом США потребности ВСУ в вооружении и технике 17.08.2024, 5:59

Детали.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили, в частности, критические потребности украинских войск в вооружении и технике.

Об этом сообщает Telegram Александра Сырского.

«В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности сил обороны Украины в вооружении и военной технике», - рассказал Сырский.

Также, по его словам, одна из тем разговора касалась оказания военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей украинской армии.

«В завершение разговора поблагодарил генерала Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором», - добавил главнокомандующий ВСУ.

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