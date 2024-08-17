Сырский обсудил с генералом США потребности ВСУ в вооружении и технике
- 17.08.2024, 5:59
Детали.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили, в частности, критические потребности украинских войск в вооружении и технике.
Об этом сообщает Telegram Александра Сырского.
«В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности сил обороны Украины в вооружении и военной технике», - рассказал Сырский.
Также, по его словам, одна из тем разговора касалась оказания военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей украинской армии.
«В завершение разговора поблагодарил генерала Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором», - добавил главнокомандующий ВСУ.