Особая проблема для Кремля 1 17.08.2024, 8:10

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Что пленные российские срочники думают о войне в Украине.

Большое количество военнопленных российских срочников, которые были захвачены Украиной в Курской области, – это новая серьезная проблема для Кремля. Об этом пишет издание The Washington Post.

По словам журналистов, они не принимали участия в боях и никогда не думали, что окажутся в Украине. Киев может рассматривать их как особо ценную «разменную монету» на будущих переговорах.

В материале говорится, что срочники, которые находятся в украинском плену, приехали в Курскую область из разных мест.

«Мы не хотели воевать ни в коем случае», — сказал 22-летний Николай из Челябинска.

По его словам, лично президент РФ Владимир Путин пообещал срочникам, что они не будут принимать участие в боевых действиях.

Издание пишет, что большинство пленных срочников не пострадали. Есть несколько солдат, которые получили ранения в бою. Среди них есть один россиянин, который хотел покончить с собой, чтобы не попасть в плен. Ему была оказана первая помощь. Позже его эвакуировали в клинику.

По словам пленных, с ними хорошо обращаются и, в случае необходимости, оказывают помощь. Им разрешают принимать душ и встречаться с представителями Красного Креста.

Как рассказал начальник тюрьмы на условиях анонимности, через его учреждение в последнее время прошло 320 россиян. Они направились в другие исправительные места в Украине. Только 20% из них являются контрактниками или мобилизованными для войны с Украиной. Остальные – молодые люди. Они были очень напуганы, то теперь адаптировались.

Как срочники попали в плен

Как рассказали Николай и его 19-летний сокамерник Сергей, ВСУ атаковали их военный штаб 6 августа. Их командиры ушли, не дав указаний о том, что делать дальше. Опасаясь, что их убьют, если они останутся, срочники 3 дня шли по лесам и болотам, чтобы найти безопасное место. Затем они наткнулись на автомобили ВСУ.

По их словам, украинские солдаты схватили их и проверили на наличие оружия. Затем дали еду, воду и покурить, а после – связали руки, закрыли глаза и отправили в Украину.

20-летний Павел сказал, что он все еще ошеломлен тем, что находится под стражей в Украине.

«Мы не думали, что это может произойти, — сказал он. — Мы всего лишь срочники».

Семьи пленных требуют вернуть их домой

Издание пишет, что семьи срочников, которые попали в плен в Курской области, подали петицию на имя Путина, призывая его как можно скорее обменять солдат. Они также обвинили спецназовцев «Ахмата» в том, что они бросают срочников. Многие из них даже не успели пройти базовую военную подготовку.

«Мы звонили в Министерство обороны, но нам не дали никакой информации, просто сказали, что он не числится в списках погибших и пленных», — рассказала Александра, родственница одного из срочников, пропавших без вести 6 августа.

«Но мы узнали его на фотографии», — отметила она.

Журналисты отметили, что, когда они общались с пленными срочниками, охрана не препятствовала разговору, а также не проверяла материал перед публикацией.

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