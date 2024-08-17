«Под Курском ВСУ загоняют врага в бутылочное горлышко» 5 17.08.2024, 8:25

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Ловушка вот-вот схлопнется.

Силы обороны Украины 16 августа уничтожили крупную логистическую нить ВС РФ на юго-западе Курской области.

Есть признаки того, что российскую армию загоняют в большую ловушку на этом участке.

Такое мнение высказал офицер Армии обороны Израиля, военный обозреватель Игаль Левин.

ВСУ авиаударом уничтожили мост у села Глушково на Курщине. Вероятно, в скором времени та же судьба ожидает еще один мост чуть выше по реке — у населенного пункта Званное. Он уже несколько раз попал под удар и получил повреждения.

В данном районе на реке Сейм остался всего один нетронутый мост - в селе Карыж. И, считает Левин, именно туда ВСУ загоняют российские войска.

«Украинцы уничтожают мосты не наобум, а последовательно от востока к западу. Россиянам пока оставили мост в районе Карыж, как раз максимально западнее от зоны активных боев... Там совсем близко граница с Украиной, а значит, легко попасть в ситуацию с «бутылочным горлышком» или вовсе в зону уничтожения (огневые мешки), которые украинский Генштаб готовит», — высказал мнение изрильский офицер.

А тем временем в Z-каналах нарастает истерика по поводу «огневого мешка», который стремительно формируется в Глушковском районе.

Ресурс «ВДВ за честность и справедливость», который связывают с ВС РФ, утверждает, что в ловушке могут оказаться около 2,5 тыс. солдат России.

«Наши бойцы могут сейчас оказаться в котле… В котел могут попасть до 2 500 бойцов. Сейчас необходимо срочно принимать решение на откат наших войск за Сейм», — пишет Z-канал.

Если ВСУ смогут осуществить операцию, зона боевых действий в Курской области увеличится примерно в полтора раза, на 700 кв. км.

На данный момент, по предварительным данным, она составляет более 1 150 кв. км. По мнению военных экспертов, если ВСУ удастся сформировать линию фронта вдоль Сейма, выбить оттуда войска Украины будет очень непросто.

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