Atlantic Council: Генералы и ФСБ подняли «тихий бунт» против Путина 3 17.08.2024, 8:31

16,658

Российские силовики говорят Кремлю, что «хватит».

Ситуация в Курской области для РФ быстро ухудшается. За 10 дней операции российской армии не удалось даже остановить продвижение ВСУ, не говоря уже о возврате территорий. Есть основания полагать, что силовики РФ могли устроить тихий бунт.

Такое мнение в интервью BBC высказал представитель влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council Михаил Боцюркив, передает Dialog.UA.

Эксперт назвал «интересной и завораживающей» ситуацию, которая сложилась на Курщине. ВС РФ и пограничники (ФСБ) не в состоянии стабилизировать ситуацию и медленно пятятся назад, отдавая ВСУ свои территории.

«В Atlantic Council сейчас обсуждается вопрос о том, что медленная реакция России может указывать на признаки неподчинения… По-другому сложно объяснить эту бессильную реакцию на украинское вторжение», — рассказал Боцюркив.

Он отметил, что украинцам удалось прорвать участок границы, который должен был иметь мощные заграждения.

Однако их там не оказалось. Удивление также вызывает отсутствие какого-либо сопротивления ВСУ со стороны местного населения и правоохранительных органов РФ. Есть основания полагать, что имеет место быть саботаж.

«Я думаю, что эта медленная реакция силовиков (...) может указывать на то, что генералы и ФСБ говорят Путину: «Хватит!» — рассказал представитель Atlantic Council.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com