Atlantic Council: Генералы и ФСБ подняли «тихий бунт» против Путина

Atlantic Council: Генералы и ФСБ подняли «тихий бунт» против Путина3
- 17.08.2024, 8:31
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Российские силовики говорят Кремлю, что «хватит».
Ситуация в Курской области для РФ быстро ухудшается. За 10 дней операции российской армии не удалось даже остановить продвижение ВСУ, не говоря уже о возврате территорий. Есть основания полагать, что силовики РФ могли устроить тихий бунт.
Такое мнение в интервью BBC высказал представитель влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council Михаил Боцюркив, передает Dialog.UA.
Эксперт назвал «интересной и завораживающей» ситуацию, которая сложилась на Курщине. ВС РФ и пограничники (ФСБ) не в состоянии стабилизировать ситуацию и медленно пятятся назад, отдавая ВСУ свои территории.
«В Atlantic Council сейчас обсуждается вопрос о том, что медленная реакция России может указывать на признаки неподчинения… По-другому сложно объяснить эту бессильную реакцию на украинское вторжение», — рассказал Боцюркив.
Он отметил, что украинцам удалось прорвать участок границы, который должен был иметь мощные заграждения.
Однако их там не оказалось. Удивление также вызывает отсутствие какого-либо сопротивления ВСУ со стороны местного населения и правоохранительных органов РФ. Есть основания полагать, что имеет место быть саботаж.
«Я думаю, что эта медленная реакция силовиков (...) может указывать на то, что генералы и ФСБ говорят Путину: «Хватит!» — рассказал представитель Atlantic Council.