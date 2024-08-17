ВСУ повторяют «херсонский маневр» в Курской области 2 17.08.2024, 8:35

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Зона боевых действий увеличится в 1,5 раза.

У ВС РФ сегодня, 16 августа, резко ухудшилась ситуация в Курской области.

ВСУ в ходе своего наступления начали повторять свой «херсонский маневр», который увеличит зону боевых действий примерно в 1,5 раза.

Об этом пишет российское издание «Агентство».

На северо-западе от Суджи ВСУ уничтожили сегодня ключевую логистическую нить ВС РФ — мост через реку Сейм в районе села Глушково.

Уже 2 из 3 мостов на этом участке выведены из строя, в связи с чем Глушковский район вот-вот станет «котлом» для российских солдат.

Если украинские силы полностью разрушат логистику ВС РФ через реку и займут часть Глушковского района, зона боевых действий увеличится примерно на 700 кв. км.

Такой вариант вполне реален, так как данный участок с трех сторон уже окружен украинскими силами.

«В 2022 году этот сценарий, но в бОльших масштабах, ВСУ успешно реализовали в Херсонской области», — отметили журналисты.

Военный обозреватель Ян Матвеев также считает, что ВСУ нацелились на взятие под свой контроль данных территорий.

«ВСУ обрушили мост через реку Сейм в районе Глушково. Били ракетами HIMARS, пока он не рухнул. Крупный и важный мост — без него логистика приграничного участка для российской армии будет сильно затруднена. Вероятно, ВСУ в ближайшее время постараются атаковать и продвинуться именно в этом районе», — написал эксперт в Telegram.

На Херсонщине осенью 2022 года ВСУ уничтожили линии снабжения российских войск через реку Днепр, в связи с чем оккупанты были вынуждены бежать на правый берег. Им пришлось оставить Херсон — единственный областной центр, завоеванный в ходе «СВО».

На данный момент зона боевых действий в Курской области уже превышает 1150 кв. км. Украинские силы добились таких впечатляющих результатов всего за 10 дней наступления и продолжают расширять зону контроля на Курщине.

Если ВСУ смогут закрепиться на берегу Сейма, река прикроет их фланг и позволит очень долго удерживать линию фронта. Выбить оттуда украинцев российской армии будет чрезвычайно сложно.

Эксперты считают, что понтонные переправы не станут спасением для России. Скорее всего, ВСУ их будут вычислять и быстро уничтожать.

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