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«Ребенка выводят из палаты, а его рубашка вся в крови»

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  • 17.08.2024, 8:42
  • 4,910
«Ребенка выводят из палаты, а его рубашка вся в крови»

Родители рассказали, как их детям удаляли аденоиды в Беларуси и Польше.

Шесть лет назад сыну Эльвиры удалили аденоиды в Минске, а дочери Веры (имя изменено в целях безопасности) такую же операцию сделали в Варшаве. MOST поговорил с белорусками о разнице подходов в двух странах и о средствах, потраченных на лечение.

«Слышала, что операция проводится негуманно»

Из-за аденоидов — патологически увеличенных носоглоточных миндалин — сын Эльвиры с раннего детства страдал от отитов и боли в горле. Первое время женщина лечила ребенка своими силами: в ход шли средства народной медицины и гомеопатии. Но улучшений не наступало — в 12 лет мальчику решили сделать операцию.

— Это считается поздний возраст. Мы как-то откладывали, думали, что сами найдем лечение. Но врачи увидели, что ничего хорошего, — рассказывает Эльвира.

Мальчик наблюдался в детской клинической больнице № 3 Минска. Там же его прооперировали. Женщина была наслышана, что «эта операция проводится негуманно». Но Эльвире казалось, что такие истории остались в далеком прошлом.

Врачи предложили два варианта: проводить операцию под общим наркозом — «ребенок полностью отключится, ничего не запомнит и не почувствует», но при этом организм получит нагрузку. Или сделать операцию под местной анестезией. Эльвира долго сомневалась, но в итоге выбрала второй вариант.

— Врачи посчитали, что такой взрослый ребенок может и потерпеть, не будет вырываться и дергаться, — добавляет она.

«Быстро, но стрессово»

Сама операция прошла «довольно быстро, но стрессово». В тот день аденоиды удаляли сразу нескольким детям — сын Эльвиры заходил в хирургический кабинет одним из последних.

— Как сейчас помню, ребенка выводят из палаты, а его белая операционная рубашка вся в крови — было довольно болезненно, — вспоминает белоруска.

После операции ребенок остался в больнице еще на три дня. Семья находилась в отдельной палате: никаких ограничений для нахождения там родителей не было.

— Врачи приходили, осматривали ребенка, но никаких лекарств не давали. Из питания — перетертые кашки и неплотная пища. Первые дни, конечно, горло сильно болело, сын не мог нормально глотать. Но где-то на пятый день все прошло.

Операция была бесплатной. Белоруска не помнит, во сколько обошлась отдельная палата, «но сумма там была совсем незначительная».

С момента операции прошло шесть лет — проблемы с ушами и боли в горле ушли сразу после удаления аденоидов.

— Мы видим пользу операции, она нам помогла избавиться от этих вечных простуд, — добавляет Эльвира.

«Сразу ищите врача, который сделает операцию»

Вера обратила внимание на то, что ее дочь стала хуже спать — появился храп. В дневное время ребенок ходил с полуоткрытым ртом, дышать через нос не получалось. Попасть к лору в Варшаве по государственной страховке NFZ было непросто, поэтому семья обратилась к частному врачу. Ребенку прописали капли, но спустя три месяца улучшений не наступило.

— Если у вашего ребенка уже есть подозрения на аденоиды, сразу ищите врача, который может сделать операцию. Пока мы капали капли и ждали второго приема, упустили время, — сетует белоруска.

Врач выписал срочное направление на операцию по NFZ. Но, когда Вера стала искать свободные окошки, оказалось, что операцию можно будет сделать в лучшем случае через год.

Поискав информацию в чатах, белоруска обнаружила несколько лайфхаков от поляков.

— Либо они ищут больницу в пределах своего воеводства, условно 50 километров от Варшавы — и делают операцию там, потому что очереди меньше. Либо просто ищут врача-хирурга, который работает в частном кабинете, но имеет доступ к NFZ. Тогда вы ему сообщаете о своей проблеме, он вносит вас в базу, и уже в государственной больнице этот же врач делает операцию.

Семья воспользовалась вторым вариантом — попала к врачу в середине февраля, операцию назначили на конец марта.

«У меня паника»

Чтобы не подхватить инфекцию, за две недели до операции ребенок перестал ходить в детский сад. Такое решение Вера приняла самостоятельно.

— Также мы сдали анализ крови на свертываемость — прошли его не сразу. Там какой-то показатель был повышен на 0,1% — сказали пересдавать, иначе не допустят к операции.

Проблемы возникли и с анестезиологом: при первом осмотре он посчитал, что ребенок нездоров, и не допустил девочку до операции.

— У меня паника. Но я связалась с назначенным нам координатором — человеком, который курирует все дооперационные вопросы. Она меня успокоила и сказала, что назначит повторный осмотр у анестезиолога, — вспоминает Вера.

К назначенной дате семья успела получить необходимые разрешения. Операцию проводили в детской больнице в варшавском районе Бялоленка.

— Мы приехали к семи утра, вместе с нами операции ждали еще детей семь-восемь. Причем все приезжают семьями, чтобы поддержать малышей.

«Дочь помахала мне ручкой и пошла»

Перед процедурой всех детей осмотрел врач, он же рассказал о том, как будет проходить операция.

На удаление аденоидов детей вызывали — дочь Веры забрали одной из последних.

— Нас вызвали только в 12 часов дня. Тяжеловато в том плане, что все это время ребенку нельзя есть и надо его как-то отвлекать. Ребенок идет в специальный зал — могут отвезти на машинке, но моя не захотела. Дочь помахала мне ручкой и пошла, — вспоминает Вера.

Операция проходила под общим наркозом и длилась 40 минут. Из операционной ребенка уже в сознании вывезли на каталке. Из признаков недавнего вмешательства — «немного окровавленный нос», отмечает Вера.

«Для родителей есть кресла-раскладушки»

В палате семья провела сутки.

— Внутри все очень удобно, есть кнопки вызовов, отдельные душ и туалет. Для родителей кровати не предусмотрены, но есть кресла-раскладушки. С ребеночком рядом примоститься нельзя — ругают. У родителей была отдельная комнатка с холодильником, — вспоминает Вера.

В течение дня врачи несколько раз заходили в палату — проверяли состояние детей, а также ставили капельницу с питательным раствором.

Помимо этого, для детей был предусмотрен обед: перетертый овощной суп, мороженое и йогурт.

— Еще нам выдали инструкцию, что можно и нельзя есть в ближайшие 14 дней.

Вера отмечает, что операция прошла хорошо. Спустя две недели ребенок полностью восстановился.

За саму операцию семья не платила. Каждый прием у частного врача обходился в 200−250 злотых (160−200 рублей). Общая сумма затрат составила 750 злотых (около 600 рублей).

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