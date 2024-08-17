Прорыв в Курской области: почему Россия прозевала начало операции 2 17.08.2024, 8:49

4,500

Российскому командованию подали «правильную легенду».

Россия «прозевала» украинское наступление в Курской области, потому что ей подали правильную легенду. Об этом в эфире телемарафона рассказал военнослужащий ВСУ на условиях анонимности.

По его словам, также свою роль сыграли высокая организация и скрытность украинских сил. Кроме того, важным фактором были ситуация в информационном поле, даже среди военных, и самоуверенность россиян. Так, командование ВС РФ не думало, что украинцы смогут себе такое позволить.

«Перемещение войск для Вооруженных сил – это стандартная процедура. Выход на восстановление, процесс восстановления и снова выход на линию фронта. Поэтому они не верили, что мы можем себе это позволить», — рассказал он.

Военный также заявил, что большинство российских сил, которые были встречены ВСУ в Курской области, это были срочники. В самой Судже были уже более подготовленные войска. Это танковые экипажи, контрактники, пограничные войска, подразделения ФСБ, мотострелковое подразделение.

«И вот мы их несколько дней по городу их вытесняли, вытесняли до того момента, пока они не сдались в плен частично, а остальные были уничтожены», — рассказал военный.

По словам военнослужащего, это его первая поездка в Россию.

«У нас как-то получше атмосфера. Начиная с того, что это действительно болота. Сплошные болота», — отметил военнослужащий ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com