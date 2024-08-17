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Сеть озадачило фото недорогой модели Toyota со странной внешностью

  • 17.08.2024, 8:54
  • 3,900
Сеть озадачило фото недорогой модели Toyota со странной внешностью

Две машины в одном автомобиле.

Toyota MR2 – недорогой спортивный автомобиль из прошлого. Celica – еще один спорткар компании. Toyota не производит эти модели уже долгое время, но сеть озадачило фото, которое объединило две машины в одном автомобиле.

Об этом рассказывает Carscoops. Очевидно, что в качестве основы для необычного и даже неожиданного транспортного средства использовали б/у Toyota MR2 3 поколения. Это компактный спортивный родстер со среднемоторной компоновкой.

Но передняя часть совершенно не соответствует этой модели. Вместо этого здесь установлено «лицо» Toyota Celica последнего поколения, которое сняли с производства около 20 лет назад.

От Celica установили передние крылья, бампер и капот. Форма фар тоже от этой модели, однако они произведены сторонней компанией, которая предоставляет детали для тюнинга. Качество подгонки элементов оставляет желать лучшего.

Удивительно, что такой мэшап очень актуален в контексте сегодняшних новостей автомобильного мира. По инсайдерской информации, Toyota как раз занята разработкой новых спорткаров – MR2 и Celica следующих поколений.

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