Путин находится в острейшем кризисе 2 17.08.2024, 9:18

4,928

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Вскоре выяснится, что и сам престарелый вождь «не так уж нужен».

Путинская система продолжает пребывать в острейшем кризисе и сейчас мы наблюдаем ее агонию.

В реестр «инагентов» были добавлены telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена», которые вообщем-то особой оппозиционностью никогда не отличались и за рамки дозволенного не выходили.

Но…

Есть у массового террора начало, нет у массового террора конца.

Не получается на поле боя —самое время оторваться на внутренней арене. «Ух, держитесь админы проклятые! Сейчас я вам покажу!»

Путинская система продолжает пребывать в острейшем кризисе и сейчас мы наблюдаем ее агонию. Все больше глупых и бессмысленных решений, все меньше конструктива.

На федеральные телеканалы завезли новую методичку: «не так уж эта Курская область нам и нужна, что она на фоне общей территории РФ?»

Вскоре выяснится, что и сам престарелый вождь «нам не так уж нужен».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com