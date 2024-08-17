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Путин находится в острейшем кризисе

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  • 17.08.2024, 9:18
  • 4,928
Путин находится в острейшем кризисе

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Вскоре выяснится, что и сам престарелый вождь «не так уж нужен».

Путинская система продолжает пребывать в острейшем кризисе и сейчас мы наблюдаем ее агонию.

В реестр «инагентов» были добавлены telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена», которые вообщем-то особой оппозиционностью никогда не отличались и за рамки дозволенного не выходили.

Но…

Есть у массового террора начало, нет у массового террора конца.

Не получается на поле боя —самое время оторваться на внутренней арене. «Ух, держитесь админы проклятые! Сейчас я вам покажу!»

Путинская система продолжает пребывать в острейшем кризисе и сейчас мы наблюдаем ее агонию. Все больше глупых и бессмысленных решений, все меньше конструктива.

На федеральные телеканалы завезли новую методичку: «не так уж эта Курская область нам и нужна, что она на фоне общей территории РФ?»

Вскоре выяснится, что и сам престарелый вождь «нам не так уж нужен».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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