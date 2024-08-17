«Беларусбанк» перестал выдавать льготный кредит на жилье некоторым очередникам
- 17.08.2024, 9:30
Кому приготовиться?
«Беларусбанк» изменил условия выдачи кредита на жилье «Ипотека Экспресс». Несмотря на то, что ставка в 12,5% годовых сохранилась, с 16 августа в банке ввели территориальный принцип.
Это значит, что если раньше можно было, например, стоять на очереди в Гомеле, Скиделе или Житковичах и при этом покупать квартиру в кредит по сниженной ставке в 12,5% в Минске, то теперь так сделать нельзя.
В «Беларусбанке» уточнили, что нововведение распространяется только на новые заявки. Если банк уже одобрил кредит на квартиру в другом городе, значит его выдадут. Что касается всех остальных, то с 16 августа кредит по льготной ставке в размере 12,5% предоставят тем, кто:
состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшающих жилищные условия в населенном пункте по месту принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий,
состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах районного подчинения и улучшающих жилищные условия в пределах границ соответствующего района.
Кому могут дать кредит под 12,5%?
Напомним, чтобы взять кредит под 12,5%, белорусам нужно предоставить соответствующую справку, выданную местным исполкомом, администрацией района, организацией по месту работы, службы или сельскохозяйственной организацией. В пресс-службе «Беларусбанка» подчеркнули, что право на заключение кредитного договора может быть использовано только один раз.
Кредит предоставляется дееспособным белорусам, которые постоянно живут в Республике и имеют стабильный доход. Также его оформят тем, кто работает в организациях Российской Федерации и других государств, относящихся к интеграционным объединениям на постсоветском пространстве.
«Гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, кредит предоставляется исходя из размера пенсии или при осуществлении ими трудовой деятельности – исходя из размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности за последние три месяца», — отметили в пресс-службе банка.