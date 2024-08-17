«Беларусбанк» перестал выдавать льготный кредит на жилье некоторым очередникам 17.08.2024, 9:30

Кому приготовиться?

«Беларусбанк» изменил условия выдачи кредита на жилье «Ипотека Экспресс». Несмотря на то, что ставка в 12,5% годовых сохранилась, с 16 августа в банке ввели территориальный принцип.

Это значит, что если раньше можно было, например, стоять на очереди в Гомеле, Скиделе или Житковичах и при этом покупать квартиру в кредит по сниженной ставке в 12,5% в Минске, то теперь так сделать нельзя.

В «Беларусбанке» уточнили, что нововведение распространяется только на новые заявки. Если банк уже одобрил кредит на квартиру в другом городе, значит его выдадут. Что касается всех остальных, то с 16 августа кредит по льготной ставке в размере 12,5% предоставят тем, кто:

состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшающих жилищные условия в населенном пункте по месту принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий,

состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах районного подчинения и улучшающих жилищные условия в пределах границ соответствующего района.

Кому могут дать кредит под 12,5%?

Напомним, чтобы взять кредит под 12,5%, белорусам нужно предоставить соответствующую справку, выданную местным исполкомом, администрацией района, организацией по месту работы, службы или сельскохозяйственной организацией. В пресс-службе «Беларусбанка» подчеркнули, что право на заключение кредитного договора может быть использовано только один раз.

Кредит предоставляется дееспособным белорусам, которые постоянно живут в Республике и имеют стабильный доход. Также его оформят тем, кто работает в организациях Российской Федерации и других государств, относящихся к интеграционным объединениям на постсоветском пространстве.

«Гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, кредит предоставляется исходя из размера пенсии или при осуществлении ими трудовой деятельности – исходя из размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности за последние три месяца», — отметили в пресс-службе банка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com