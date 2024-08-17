Сырский снова переиграл генерала Лапина Катерина Трофимчук, «Обозреватель»

17.08.2024, 9:40

1,648

Суджа повториться и в другом регионе России.

Украинское наступление в Курской области продолжается уже около двух недель. Хотя его темпы несколько сбавились, ВСУ продолжают расширять захваченный плацдарм, продвигаясь по левому берегу реки Псел к поселку Гирьи и вдоль госграницы в Глушковском районе области.

Пока единственным городом, которым смогли овладеть ВСУ, является Суджа, где уже успели снять свои репортажи украинские и западные журналисты. Тем не менее, характер действий и вектор движения ВСУ дают понять, что вскоре РФ может утратить контроль над тремя крупными поселками: Теткино и райцентрами Глушково и Коренево.

Утрата последнего, на окраинах которого уже идут бои и уничтожение мостов через Сейм, сделает удержание всей приграничной части Кореневского и Глушковского района невозможным для ВС РФ и вынудит их оттуда отступить.

Неспособность остановить продвижение ВСУ на российской территории даже после переброски войск с фронта вселяет обоснованную тревогу у военно-политического руководства РФ (выдает Путина и его силовиков как невербалика, так и неуверенная речь). Тревожность то и дело проступает в публикациях z-пропагандистов в их телеграм-каналах и ток-шоу по телевизору.

Причем, проступает она под толстыми слоями так называемого «антикриза» - массовым вбрасыванием фото и видео с убитыми украинскими солдатами, уничтоженной техникой, сообщениями о боях за Суджу и выдавливании ВСУ из того или иного населенного пункта. В данный момент машина пропаганды целиком и полностью настроена на преуменьшении реальных масштабов случившейся катастрофы, которая грозит охвату группировки войск «Север», и которая может иметь далекоидущие последствия для хода этой войны.

Разумеется, весь этот процесс украшен красивой картинкой про «стоящих на страже земли русской защитников отечества», которых колоннами перемалывают украинские дроны и ракеты.

Работа российских медийщиков по ситуации с этим наступлением – один в один калька с сентябрьских событий в Харьковской области. Многие помнят басни о том, как спецназ СОБР «держал» Балаклею, как десантников перебрасывали на транспортных вертолетах под Купянск, чтобы остановить прорыв ВСУ. Как «держали» Балаклею, сейчас россияне «держат» Суджу, в то время, как мобильные группы украинских спецназовцев и разведчиков, по скромным оценкам, колесят у Каучука и Кромских Быков. Параллели с Харьковским наступлением не случайны. Обе операции имеют множество сходств друг с другом и даже развиваются похожим образом: стремительный прорыв механизированными подразделениями, затем - выход на оперативный простор с дальнейшим просачиванием мобильных подразделений и ДРГ на Хаммерах и пикапах.

Считается, что обе эти операции – авторский проект главкома Сырского. С другой же стороны ему противостоит знакомый враг – генерал Лапин. В 2022 году Сырский уже гнал Лапина за реки Оскол и Жеребец, после чего тот стал объектом критики уже со стороны военкоров и даже Кадырова с Пригожиным. Лапин любит, когда о нем говорят много и говорят хорошо. Его группировки войск всегда были окутаны толстым слоем пиара. В прошлом это касалось группировки «Центр», о которой снималось множество репортажей: например, в одном из них ее солдаты одевали себе, как и Лапин, шеврон в виде флага СССР.

В 2022 году «Центр» имела тактический знак «О» и было придумано, возможно самим Лапиным, называть их «Отважными». Другие группировки таких особенностей не имели. Характерный стиль перекочевал с Лапиным из «Центра» в «Север», которую было решено прозвать «Бесстрашными». Вот ведь незадача, что антикризисный пиар у Лапина перехватил Алаудинов, вещающий в свои тиктоки из-под Курска. Он фигура хоть и автономная, но кадыровская. Чеченцы пытаются показать свой успех в Курской области, но к критике Лапина напрямую не прибегали. Пока. Их конфликт с Кадыровым никуда не делся и не стоит исключать, что кадыровцы Лапина преднамеренно подставят. Или уже подставили, быстро покинув позиции в районе прорыва ВСУ. Впрочем, кадыровцам тоже не стоит расслабляться, ведь опыт аппаратных интриг у генерала достаточно богатый.

А, тем временем, украинская армия продолжает свое продвижение в глубь России. Курская операция уже доказала слабость обороны ВС РФ в приграничье и реальную нехватку живой силы и техники, которая практически вся задействована для наступления на востоке. Таким образом, не стоит исключать, что в скором времени Суджа повториться где-нибудь в еще, например в Суземке или на Стародубщине.

Катерина Трофимчук, «Обозреватель»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com