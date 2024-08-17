«Поставьте стрелочку на этом перекрестке!» 1 17.08.2024, 9:48

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В Витебске друг в друга врезались два автомобиля.

Госавтоинспекция Витебского района сообщила об аварии, которая произошла накануне вечером, 16 августа. В результате столкновения на одной из улиц города пострадали автомобили Peugeot и BMW, а двух водителей доставили в больницу. Кроме того, на кадрах, опубликованных ГАИ, можно увидеть велосипедиста, который увернулся буквально за секунды до трагедии.

По предварительной информации, 19-летняя девушка, управляя автомобилем Peugeot, при повороте налево не уступила дорогу BMW, который двигался во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение. В Госавтоинспекции добавили, что обоих белорусов тут же доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

«Поставьте стрелочку на этом перекрестке! Плюс к вечеру солнце прямо в глаза светит», — прокомментировал случившееся один из пользователей соцсетей, на что ему ответили:

«Зачем стрелка? ПДД знать надо. И от солнца там нет ослепления, просто не надо торопыгой быть».

«Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо, и попутному трамваю», — обратили внимание инспекторы.

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