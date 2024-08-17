Украинские десантники уверенно продвигаются вперед в Курской области
- 17.08.2024, 10:12
Появилось видео ожесточенных боев.
Украинские защитники продолжают активно вести боевые действия в Курской области. В частности, там работают черновицкие десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Украинские воины наносят врагу значительные потери, уничтожают технику и берут в плен вражеских солдат, пополняя обменный фонд. Видео работы десантников опубликовали в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.