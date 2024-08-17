закрыть
17 августа 2024, суббота, 10:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские десантники уверенно продвигаются вперед в Курской области

  • 17.08.2024, 10:12
Украинские десантники уверенно продвигаются вперед в Курской области

Появилось видео ожесточенных боев.

Украинские защитники продолжают активно вести боевые действия в Курской области. В частности, там работают черновицкие десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Украинские воины наносят врагу значительные потери, уничтожают технику и берут в плен вражеских солдат, пополняя обменный фонд. Видео работы десантников опубликовали в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин