Украинские десантники уверенно продвигаются вперед в Курской области 17.08.2024, 10:12

Появилось видео ожесточенных боев.

Украинские защитники продолжают активно вести боевые действия в Курской области. В частности, там работают черновицкие десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Украинские воины наносят врагу значительные потери, уничтожают технику и берут в плен вражеских солдат, пополняя обменный фонд. Видео работы десантников опубликовали в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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