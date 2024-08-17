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HIMARS снова накрыл группу войск РФ в момент построения

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  • 17.08.2024, 10:28
  • 11,626
HIMARS снова накрыл группу войск РФ в момент построения

Командование не сделало выводов из предыдущих разгромов.

Силы обороны Украины, предварительно, нанесли очередной удар по российским войскам на полигоне в момент построения.

Российский Z-военкор Андрей Филатов («Репортер Filatov») намекнул на очередной разгром российской армии.

О таинственном инциденте он написал в Telegram в пятницу, 16 августа, передает Dialog.UA.

Деталей происшествия пока не много.

Предварительно, Силы обороны Украины ударили по скоплению российских войск ракетным комплексом HIMARS.

«Третий год «СВО». Зона поражения «Химарей» известна. Полигоны в зоне досягаемости продолжают... построения. Построения, Карл», — пожаловался Z-военкор Филатов.

На каком участке фронта произошел инцидент, а также российские потери пока неизвестны.

Отметим, что в ходе полномасштабной войны ВСУ неоднократно наносили удары по скоплению войск противника на полигонах в момент построения. Несмотря на очень большие потери, командование ВС РФ не сделало из этого выводов и продолжает практику построений.

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