HIMARS снова накрыл группу войск РФ в момент построения

HIMARS снова накрыл группу войск РФ в момент построения5
- 17.08.2024, 10:28
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Командование не сделало выводов из предыдущих разгромов.
Силы обороны Украины, предварительно, нанесли очередной удар по российским войскам на полигоне в момент построения.
Российский Z-военкор Андрей Филатов («Репортер Filatov») намекнул на очередной разгром российской армии.
О таинственном инциденте он написал в Telegram в пятницу, 16 августа, передает Dialog.UA.
Деталей происшествия пока не много.
Предварительно, Силы обороны Украины ударили по скоплению российских войск ракетным комплексом HIMARS.
«Третий год «СВО». Зона поражения «Химарей» известна. Полигоны в зоне досягаемости продолжают... построения. Построения, Карл», — пожаловался Z-военкор Филатов.
На каком участке фронта произошел инцидент, а также российские потери пока неизвестны.
Отметим, что в ходе полномасштабной войны ВСУ неоднократно наносили удары по скоплению войск противника на полигонах в момент построения. Несмотря на очень большие потери, командование ВС РФ не сделало из этого выводов и продолжает практику построений.