Черная метка пропагандистам

Черная метка пропагандистам1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 17.08.2024, 10:44
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Глядишь, и Симоньян «иноагентом» объявят.
Это, конечно, звучит как анекдот.
В список иноагентов в России включены уже и провластные тг-каналы - BRIEF, «BRIEF Важное», «Незыгарь».
Понятно, что в этот список попали тг-канал «Сирена» и бывший ведущий «Дождя», а ныне - YouTube-канала «Ходорковский LIVE» Рената Давлетгильдеева.
Но эти-то , свои, за что? Объяснение Минюста, что распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и формировали негативный образ ВС РФ, вызывает, скорее недоумение, чем что-то объясняет.
Если уж «ватный» Незыгарь и в неограниченных количествах репостящий самых что ни на есть кремлевских лизоблюдов BRIEF - иноагенты, то иначе, как пресловутой «войной кремлевских башен» это не объяснить.
Или это туповатая «операция прикрытия»? Чтоб недовольные, не слишком разбирающиеся, кто есть кто, держали их за оппозиционеров?
Следующим, видимо, надо приготовиться Z-военкорам, которые критиковали власти после курского вторжения. Сейчас они фитилек прикрутили, но в свете новой политики Кремля, возможно, недостаточно.
Теперь всем нужно писать в стиле ТАСС, РИА, пресс-службы Минобороны, а говорить как Соловьев- Симоньян-Скабеева.
И на самом деле включение лоялистских каналов в список иноагентов - попытка перекрыть каналы любой, хоть сколько-то альтернативной информации? Неважно, критикуют ли они Путина за СВО, или за то, что он до сих пор не объявил священную отечественную войну.
P.S. А Екатерина Винокурова, недавно ставшая замглавреда BRIEF, просто как черная метка. В Ярновости поработала - их объявили иноагентами, издание закрылось, теперь BRIEF спалился. Может, ей в RT вернуться? Глядишь, и симоньяновский заповедник иноагентом объявят.
В интересное время живем, товарищи!
Телеграм-канал «СерпомПо»