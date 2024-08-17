На валютном рынке Беларуси начались волнения
- 17.08.2024, 10:52
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Что на этом фоне произошло с курсами в обменниках?
Доллар и евро на нынешней неделе то дешевели, то дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Сайт zerkalo.io посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные.
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,21 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,16 рубля («Банк Дабрабыт», «Банк РРБ», «Цептер Банк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,15 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,58 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк Дабрабыт», «Банк РРБ» (3,465 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,458 рубля.
Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Статусбанке» — 3,53 рубля за 100 российских рублей.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,57 рубля за 100 российских рублей («Цептер Банк»), а самый низкий — 3,537 рубля («БНБ-Банк», «Статусбанк»).