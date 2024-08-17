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Путин собирает последние резервы

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  • Альфред Кох
  • 17.08.2024, 10:59
  • 6,350
Путин собирает последние резервы

А россиян уже готовят к потере Курской области.

Прошли два года и сто семьдесят четыре дня войны. Сегодняшние карты ISW практически ничем не отличаются от вчерашних.

Из этого можно сделать вывод о том, что никаких продвижений, которые можно зафиксировать средствами объективного контроля, у россиян сегодня не было.

Я боюсь делать прогнозы, но очень хочется надеятся, что это следствие Курской операции ВСУ. Ведь рано или поздно должны же были путинские генералы начать переброску войск с украинского фронта. Вот они ее и начали. Чего ж тут удивляться?

Так, например, источники ВВС, имеющие отношение к украинскому военному руководству, говорят, что перемещение россиянами своих резервов фиксируется на Харьковском, Купянском, Северском, Запорожском и Херсонском направлениях. Обратите внимание: нет Покровского направления. Оттуда российские войска пока не перебрасываются. Видимо там путинские генералы еще надеются достичь какого-то серьезного успеха.

Специалисты пишут, что в Курской области уже сосредоточена российская группировка, которая насчитывает около 5 тыс. человек. Но все эксперты единодушны в том, что успехов в Курской области россияне смогут добиться лишь тогда, когда их группировка достигнет уровня 30-40 тыс. человек.

Такая большая группировка (10% от общей численности российской группировки в Украине) требуется потому, что вошедшие в Курскую область части ВСУ начали активно окапываться и готовят к использованию для будущей обороны оставленную россиянами «линию Суровикина».

Следовательно, для того, чтобы выбить украинские войска с территории России, нужно будет их атаковать. А для этого, как известно, нужно значительное численное превосходство.

Сейчас Путин собирает со всей страны последние резервы. Помимо этого, все, что можно без серьезного ущерба перебросить с фронта, он тоже перебрасывает. Допустим, этого ему хватит для того, чтобы остановить продвижение ВСУ в Курской области или даже отбросить их обратно за границу.

Но если ВСУ ударят еще где-нибудь, то тогда они войдут уже как нож в масло: на новом участке их наступление Путину отражать будет уже нечем. Это, как я понимаю, медицинский факт. И даже новая мобилизация задачи не решит: самое раннее, когда мобики могут оказаться на фронте - это месяц. К тому же их нужно будет еще чем-то (кроме калаша с двумя рожками) вооружить. И все это тоже потребует какого-то времени.

Возможно я слишком хорошо думаю о резервах ВСУ. Но у меня хорошая компания: некто Гиркин! Вот что он пишет из тюрьмы: «В отношении ситуации на фронте: внимательно слежу. Считаю удар укров в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго - главного, в котором они задействуют свои остальные (основные) резервы и авиацию (Ф-16). Вероятнее всего - в Крымском направлении».

Тем временем российские пропагандисты на центральном телевидении уже потихоньку начинают приучать россиян к тому, что часть своей территории Россия вынуждена будет на какой-то период потерять. Посмотрите, говорит один из них, на карту России: нешто вам непонятно, что тыща-другая квадратных километров - это пустяк, о котором и говорить не стоит… У нас этих тыщ - до Луны раком не переставить… И все присутствующие в студии «эксперты» согласно загалдели: это да… такого добра у нас навалом… не переставить…

Как затейливо играет людьми судьба: еще недавно Путин всех россиян поздравлял с тем, что Россия прирастает «своими новыми-старыми землями», а теперь вишь оно как обернулось: надо привыкать к потере своих старых земель и делать вид, что это все ерунда и держать фасон. Мне не больно - курица довольна…

«Порадовал» меня еще и Лукашенко. Он сообщил граду и миру, что если ВСУ хоть на сантиметр пересекут границу с Беларусью, то «союзное государство» немедленно нанесет по Украине ядерный удар.

Но у меня остались вопросы. Даже не знаю, кому их задать? Вот, например, такой: насколько я понимаю, ядерное оружие на территории Беларуси остается под контролем России и Беларусь к нему не имеет никакого отношения, ведь она - безъядерная держава.

Правильно ли я понимаю, Александр Григорьевич, что вы, прежде чем делать такое заявление, согласовали его с Путиным? Если да, то почему тогда его сделал не он сам?

Согласитесь, логичнее было бы, если бы такое заявление сделал человек, который и будет нажимать кнопку! А так это выглядит как-то не очень убедительно. Вы сказали, а Путин этого никак, ни прямо, ни косвенно не подтвердил… И ваше заявление теперь выглядит пустой бравадой…

И второй вопрос: если нажимать кнопку будет Путин, то почему за Беларусь он ее нажмет, а за Курскую область - не нажал? Почему его собственная территория ему не так дорога, как белорусская? Должны ли мы в это поверить только лишь потому, что нам это сказал Лукашенко? Можно мы, все-таки, останемся в старом убеждении, что любому правителю его собственная территория дороже, чем территория его союзника. Тем более, если его союзник, такая старая бл…дь как вы, Александр Григорьевич!

А еще пишут, что ВСУ разбомбили c помощью HIMARS мосты через реку Сейм в Курской области. И, тем самым отрезали от «большой земли» участок в 700 кв. км, на котором находился целый батальон российских войск. Теперь они в котле и не сегодня-завтра ВСУ их возьмет в плен…

А еще сообщают, что опять (теперь - в районе Коренево) под украинский огонь попала колонна российских войск. И опять, как неделю назад под Рыльском, горы трупов, много раненных и разбитая техника… Воистину: езда в колонне - любимое занятие российских самоубийц. Это мы знаем еще со времен «победного» марша на Киев в в конце февраля - начале марта 2022 года…

Слава Украине!

Альфред Кох, «Телеграм»

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