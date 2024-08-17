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Борис Джонсон: Мы недооценили смелость украинцев

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  • 17.08.2024, 11:15
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Борис Джонсон: Мы недооценили смелость украинцев

Экс-премьер Британии призвал разрешить Киеву бить по РФ западным оружием.

Вторжение украинских сил обороны в Курскую область страны-агрессора России унизило нелегитимного президента РФ Владимира Путина. Об этом написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail, опубликованной 16 августа.

Колонка озаглавлена «После недели тактического блеска Украина наконец-то может положить конец этой войне». В ней Джонсон описывает, как Путин был раздражен во время доклада губернатора Курской области о проникновении ВСУ на российскую территорию.

По словам Джонсона, Путин думал, что его бронетанковые колонны захватят Киев за считанные дни. Вместо этого украинские танки вошли в Россию и примерно за неделю захватили больше территории, чем россияне за год.

«Когда Путин напал на Украину, он думал, что вскоре установит марионеточный режим в Киеве. Теперь он обнаруживает, что украинцы фактически захватили 80 деревень внутри самой России и создали военную администрацию в российском городе Суджа», – говорится в статье.

Прорыв в Курске показал, что Запад недооценивает украинцев, заявляет Джонсон. «Мы недооценили украинцев, их смелость, их готовность сделать то, что люди считали невозможным. И мы хронически недооценили их чистую ярость на российского захватчика – глубокое желание в украинских грудях изгнать войска Путина с каждой пяди украинской земли», – написал он. Джонсон добавил, что своим героизмом украинцы в очередной раз разрушили миф о непобедимости Путина.

Бывший британский премьер призвал «отбросить нелепую путинофобию» и дать украинцам инструменты, которые им нужны, чтобы «закончить работу». Он объяснил, что подразумевает под этим разрешение эффективно использовать уже предоставленное оружие.

По его словам, единственный способ остановить российские планирующие бомбы — это ударить по авиабазам, используемым этими российскими самолетами, а единственный способ ударить по этим базам – использовать западное оружие, которое уже есть у Украины, в частности, американские ATACMS и британские Storm Shadow.

«Настало время для Великобритании снова продемонстрировать лидерство, проявить инициативу в отношении урагана Storm Shadow, и остальные наши друзья и союзники последуют ее примеру», – подчеркнул политик.

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