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Сколько килограмм можно сбросить, катаясь на велосипеде

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  • 17.08.2024, 11:23
  • 1,462
Сколько килограмм можно сбросить, катаясь на велосипеде

Есть один важный нюанс.

Для большинства поездки на велосипеде – это просто удовольствие и приятное времяпрепровождение. Однако не следует забывать, что благодаря такому занятию можно еще и улучшить свой внешний вид, пишет ТСН.

Езда на велосипеде действительно может помочь в процессе снижения веса, ведь благодаря такому занятию отлично ускоряется метаболизм. Особенно важно то, что даже когда мы слезаем с велосипеда, калории продолжают сжигаться. Поэтому, если вам этот вид спорта нравится, обязательно добавьте его в свой летний распорядок дня.

Для того чтобы сбросить 1 лишний килограмм, нужно сжечь примерно 7000 калорий. При достаточно интенсивной поездке на велосипеде можно сжечь от 500 до 1000 калорий (здесь все зависит от маршрута и массы тела человека).

Поэтому, если вы будете соблюдать диету и кататься на велосипеде в свое удовольствие, то будете терять примерно 1 кг в неделю.

Следует обратить внимание, что ваши усилия не принесут желаемых результатов, если вы не просмотрите свой рацион питания. Ведь именно дефицит калорий является основным моментом в похудении. Если вы будете регулярно заниматься спортом, тогда он будет выше, чем при малоподвижном образе жизни.

По данным ВОЗ, ходьба пешком и езда на велосипеде помогают в борьбе с избыточной массой тела, ведь повышают активность. Именно из-за малоподвижного образа жизни ежегодно в Европе происходит около 1 млн. смертей.

Как отмечают специалисты, хватает 20 минут интенсивной езды в день, чтобы минимум на 10% снизить риск смерти.

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