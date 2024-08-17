Астрономы предупредили белорусов об уникальной «Осетровой Луне» 17.08.2024, 11:46

Она появится на небе уже в понедельник.

В этот понедельник, 19 августа, космос подарит белорусам одно из самых захватывающих астрономических явлений года — «Осетровую Луну». Это событие включает в себя два других — суперлуние и «Голубую Луну». Всего в 2024 году астрономы пообещали 4 подобных явления, однако первое из них станет самым зрелищным. Остальные пройдут 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Впервые термин «суперлуние» астрономы предложили еще в 1979 году. Им называли состояние, когда Луна находится на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землей. В такие моменты спутник кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках орбиты. Эти полнолуния считаются самыми большими и яркими в году.

Что касается непосредственно «Осетровой Луны», то такое сочетание суперлуния и «Голубой Луны» происходит достаточно редко. Промежуток между подобного рода событиями может достигать до 20 лет, хотя в среднем это случается каждые 10 лет. Например, следующую «Осетровую Луну» жители Земли смогут увидеть только в 2037 году, передало НАСА.

Название «Осетровая Луна» связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осетров в Великих озерах и других крупных водоемах.

Ожидается, что при хорошей погоде Луну можно будет увидеть невооруженным глазом. Однако, если есть такая возможность, астрономы советуют приобрести бинокль, который поможет рассмотреть спутник Земли более детально. Увидеть «Осетровую Луну» можно в понедельник вечером, в 21:26 по местному времени.

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