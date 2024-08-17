МИД Литвы объяснил принятые исключения для авто на белорусских номерах 17.08.2024, 12:01

Они необходимы для поддержки гражданского общества.

Министерство иностранных дел Литвы заявляет, что исключения, которые вступили в силу 17 августа и позволяют некоторым автомобилям с белорусскими номерами въезжать в Литву, обусловлены необходимостью поддержать белорусское гражданское общество. Об этом пишет TV3 со ссылкой на поступивший от внешнеполитического ведомства в BNS ответ.

«Будучи членом Европейского союза, Литва последовательно и систематически применяет правила ЕС. В то же время, оценивая действия других региональных партнеров, практические аспекты запрета и продолжая диалог с представителями белорусской оппозиции, оценивая необходимость поддержки белорусского гражданского общества, мы соответствующим образом применяем предусмотренные регламентом варианты», — говорится в нем.

Напомним, накануне стало известно, что Литва сохранила для граждан Беларуси возможность въезжать на автомобилях с белорусскими номерами, если за рулем находится владелец машины, имеющий литовские визу или вид на жительство. Ранее литовская таможня объявила, что такая возможность будет действовать только до 16 августа.

Автомобили, принадлежащие белорусским гражданам, являющимся гражданами стран ЕС, также будут разрешены к въезду в ЕС при поездках в личных целях. Запрет по-прежнему будет распространяться на автомобили для служебного или коммерческого использования, а также на автомобили для продажи.

Решение о предоставлении исключений приняла созданная правительством Международная координационная комиссия по санкциям. Запрет на въезд в Литву автомобилей с белорусскими номерами вступил в силу 18 июля — до этого момента у въезжающих есть шесть месяцев до 18 января следующего года, чтобы выехать или перерегистрироваться. После этой даты им будет запрещено находиться в Литве, а их владельцам грозит штраф и конфискация авто.

Запрет не распространяется на автомобили с дипломатическими номерами, если они необходимы для деятельности дипломатических и консульских представительств или для личного пользования дипломатов. Автомобилям, зарегистрированным в Беларуси, также разрешен въезд в Литву, если они перевозят останки умерших.

Представитель Вильнюсской территориальной таможни Индре Стрончикайте сообщила, что на пограничном посту Мядининкай в течение месяца до 16 августа было отказано во въезде 49 автомобилям с белорусской регистрацией, а на посту Шальчининкай — 17.

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