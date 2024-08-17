WP: Операция ВСУ в России срывает тайные переговоры о частичном прекращении огня 17.08.2024, 12:09

Они планировались в Катаре.

Операция ВСУ в Курской области сводит на нет секретные усилия по частичному прекращению огня с Россией, пишет The Washington Post со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

По их словам, воюющие страны должны были провести непрямые переговоры в Катаре по соглашению о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

Отмечается, что Украина и Россия собирались направить делегации в Доху в этом месяце для соответствующих переговоров. Указывается, что возможное соглашение было бы равносильно частичному прекращению огня и предложило бы отсрочку для обеих стран.

Дипломат, знакомый с ситуацией, сообщил, что Катар обсуждает с Киевом и Москвой вопрос о моратории на энергетические удары в течение последних двух месяцев. По его информации, обе стороны договорились о проведении саммита в Дохе, и осталось проработать лишь незначительные детали.

«Но непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в качестве посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны неожиданным вторжением Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе, по словам чиновников. О возможном соглашении и планируемом саммите ранее не сообщалось», - пишет WP.

По словам дипломата, российские официальные лица отложили встречу с официальными лицами Катара после вторжения Украины на запад России. Московская делегация охарактеризовала это как «эскалацию», сказал дипломат, добавив, что Киев не предупреждал Доху о своем трансграничном наступлении.

Россия «не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», - добавил дипломат. По его словам, хотя Украина в любом случае хотела отправить свою делегацию в Доху, Катар отказался, поскольку не считал одностороннюю встречу выгодной.

В ответ на вопросы The Washington Post в Офисе президента Украины сообщили, что саммит в Дохе перенесен «из-за ситуации на Ближнем Востоке», но пройдет в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев будет консультироваться со своими партнерами по поводу реализации того, что обсуждалось. Кремль не ответил на запросы о комментариях. Белый дом отказался комментировать эту историю.

По словам чиновников, некоторые участники переговоров надеялись, что они смогут привести к более всеобъемлющему соглашению о прекращении войны.

«Готовность участвовать в переговорах сигнализировала о некотором сдвиге для обеих стран, по крайней мере, в отношении ограниченного прекращения огня… Украинские и российские официальные лица не встречались для переговоров лицом к лицу с первых месяцев войны, когда делегации обеих сторон собрались для секретных переговоров в Стамбуле. Эти переговоры в конечном итоге провалились. Позже обе стороны договорились о зерновой сделке, в результате которой Россия временно сняла военно-морскую блокаду, что позволило Украине переправлять зерно через Черное море. Это тоже рухнуло несколько месяцев спустя, когда Россия вышла из сделки. Другие попытки создать гуманитарные коридоры по большей части провалились», - говорится в публикации.

Проинформированный о переговорах дипломат заявил, что Киев и Москва дали понять о своей готовности принять соглашение в преддверии саммита в Дохе, но у высокопоставленных чиновников в Киеве были смешанные ожидания относительно успеха переговоров. Некоторые оценивали шансы в 20%, а другие ожидали еще худших перспектив, даже если бы штурма Курской области не произошло.

«Хотя Киев, возможно, и улучшил свою будущую переговорную позицию благодаря захвату земель, вероятность неизбежных мирных переговоров, похоже, уменьшилась. На этой неделе Путин публично пообещал не смягчать свою позицию на переговорах из-за нападения на российскую территорию», - добавили в WP.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com