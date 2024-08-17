Брестчанина, который возвращался из Польши в Беларусь, задержали на границе 2 17.08.2024, 12:15

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Причина политическая.

Приближенный к силовикам телеграм-канал опубликовал видео с задержанным на белорусско-польской границе. Мужчина говорит, что приехал из Польши и его задержали на границе за протесты в Бресте.

На видео мужчина говорит, что при задержании у него были найдены «листы марихуаны». Мужчина объясняет, что его задержали, так как он был с протестующими на митинге на улице Советской в Бресте.

Задержанный отметил, что был с другом, который, как утверждают авторы телеграм-канала, воюет в Интернациональном легионе ВСУ.

В каком статусе сейчас задержанный, неизвестно. Как и то, какие статьи ему вменяются.

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