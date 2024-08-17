«Война пришла в Борисоглебск»4
- 17.08.2024, 12:25
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Российским Z-патриотам тревожно в 350 км от фронта.
В российском городе Борисоглебске в 350 км от украинских границ начали устанавливать бетонные укрытия.
Большая война, начатая Кремлем в 2022 году, продвигается вглубь территорий РФ.
Об этом откровенно рассказал Z-патриот, снимая на видео последствия «СВО» в своем городе, пишет dialog.ua.
"Война пришла в Борисоглебск"— Летов Егор (@tiamat007) August 14, 2024
Війна- каже кацап, не СВО там якесь pic.twitter.com/neew73Yggv
Любитель войны показал бетонные укрытия, которые власти РФ устанавливают рядом с нефтебазой в Борисоглебске.
«Это видео снимаю для тех, кто говорит: «Война далеко, война меня не касается». Вот коснулась, ребята! Это наш родной Борисоглебск. Вот нефтебаза. Это не Белгородчина, не Шебекино, не Курская (область — ред.)... Это уже война, ребята! Это война пришла в Борисоглебск… Это укрытия от дронов, от прилетов, снарядов, ракет и всего остального. И вот эта штука стоит уже в Борисоглебске. Вот кран их будет монтировать, скорее всего, на нефтебазе. Так что теперь не говорите, что война нас не коснется, она далеко. Она очень, очень близко», — заявил Z-патриот.
Он прогнозирует, что скоро жителя Борисоглебска придется кормить «чужую армию».
Борисоглебск, что в Воронежской области, находится примерно в 350 км от украинской границы. В городе есть несколько объектов, которые могут представлять интерес для ВСУ и являются потенциальными целями.
В первую очередь, это аэродром ВКС России «Борисоглебск-2», а также несколько учебных центров по подготовке военных пилотов.
Помимо этого, там имеются несколько нефтебаз и складов. Все они непосредственно задействованы в агрессии против Украины.