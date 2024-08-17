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«Война пришла в Борисоглебск»

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  • 17.08.2024, 12:25
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«Война пришла в Борисоглебск»

Российским Z-патриотам тревожно в 350 км от фронта.

В российском городе Борисоглебске в 350 км от украинских границ начали устанавливать бетонные укрытия.

Большая война, начатая Кремлем в 2022 году, продвигается вглубь территорий РФ.

Об этом откровенно рассказал Z-патриот, снимая на видео последствия «СВО» в своем городе, пишет dialog.ua.

Любитель войны показал бетонные укрытия, которые власти РФ устанавливают рядом с нефтебазой в Борисоглебске.

«Это видео снимаю для тех, кто говорит: «Война далеко, война меня не касается». Вот коснулась, ребята! Это наш родной Борисоглебск. Вот нефтебаза. Это не Белгородчина, не Шебекино, не Курская (область — ред.)... Это уже война, ребята! Это война пришла в Борисоглебск… Это укрытия от дронов, от прилетов, снарядов, ракет и всего остального. И вот эта штука стоит уже в Борисоглебске. Вот кран их будет монтировать, скорее всего, на нефтебазе. Так что теперь не говорите, что война нас не коснется, она далеко. Она очень, очень близко», — заявил Z-патриот.

Он прогнозирует, что скоро жителя Борисоглебска придется кормить «чужую армию».

Борисоглебск, что в Воронежской области, находится примерно в 350 км от украинской границы. В городе есть несколько объектов, которые могут представлять интерес для ВСУ и являются потенциальными целями.

В первую очередь, это аэродром ВКС России «Борисоглебск-2», а также несколько учебных центров по подготовке военных пилотов.

Помимо этого, там имеются несколько нефтебаз и складов. Все они непосредственно задействованы в агрессии против Украины.

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