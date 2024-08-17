Bloomberg: Наступление ВСУ в Курской области удивило НАТО 1 17.08.2024, 12:41

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Операция смогла убедить Запад в том, что Украина все еще имеет силу для победы.

ВСУ уже больше недели активно продвигаются в Курской области. Эта операция «одним махом» смогла убедить Запад в том, что Украина все еще имеет силу для победы.

Аналитики в материале Bloomberg сообщили, что подавляющее большинство стран-союзников одобрительно приняли действия Украины в Курской области. Впрочем, были и те, кто боялся, что украинское наступление станет причиной эскалации войны, или может негативно повлиять на ситуацию на Донбассе.

В издании также отметили, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто был высшим должностным лицом стран НАТО, который открыто критиковал действия Украины и называл их эскалацией. По его словам, действия ВСУ в Курской области отодвигают прекращение огня «все дальше и дальше».

В то же время успехи украинцев убедили большинство западных стран в обратном. Благодаря этому усилились разговоры о необходимости отмены всех ограничений на использование западного оружия, которых вынуждена придерживаться Украина.

В то же время в материале отмечается, что самым главным является тот факт, что Курская операция может изменить представление Запада о боевой силе Украины.

Старший советник по вопросам России и Европы в Институте мира США Дональд Дженсен рассказал, что ощущение того, что Украина может проиграть войну, теперь изменилось «одним махом, что захватывает дух».

«Мы видим, что украинцы креативные, эффективные, ими хорошо управляют. Они очень умело выбрали слабое место в российском развертывании в стране и использовали его», - отметил Дженсен.

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