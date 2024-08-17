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Под Минском продается необычный коттедж в скандинавском стиле

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  • 17.08.2024, 12:49
  • 2,520
Под Минском продается необычный коттедж в скандинавском стиле

Дом по-фински находится под вековым дубом.

Готовьте ваши глаза к рассматриванию особенного дома – из финского бруса, с хорошей архитектурой, под сенью огромного дуба. Это не коттеджная застройка – место больше всего похоже на поместье: минимум заборов и соседей, на возвышенности, с которой открываются живописные виды. И все это в 12 километрах от Минска. А сколько эта усадьба стоит? На все вопросы отвечают журналисты Realt.by.

Гаище, а именно эту деревню нужно вбивать в навигатор, находится на Раковском направлении, рядом с истоком Птичи. Место для строительства выбрано отличное – обособленный участок земли на возвышенности, без соседей.

Центром этого, считайте, поместья является большой дом на 180 «квадратов», спроектированный финскими архитекторами и построенный из финского клееного бруса.

У него две уютные террасы под светопрозрачной крышей. На одной из них оборудована зона барбекю.

Дом двухэтажный, со вторым светом над просторной гостиной с камином. На первом этаже, кроме гостиной-столовой-кухни, имеется сауна с печкой на дровах.

На втором этаже – несколько спален и второй санузел.

Интерьер сделан в уютном и лаконичном скандинавском стиле, обставлен добротной мебелью и бытовой техникой.

Дом полностью автономен: собственная скважина, магистральный газ. На случай отключения центрального энергоснабжения имеется бензогенератор на 7,5 КВт.

Участок 25 «соток», ухожен и благоустроен. Главная достопримечательность – большой дуб. За этот дом просят 280  000 долларов.

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