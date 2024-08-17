Российские морпехи сняли видео с насаженной на кол головой солдата ВСУ 17.08.2024, 12:57

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Украина обратилась в ООН.

Z-каналы распространили видео с российским военнослужащим, который демонстрирует кол с насаженной на него головой, утверждая, что она принадлежит солдату Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ролике звучат угрозы. «Так будет каждую нашу встречу», — предупреждает военный в форме с нашивкой ВМФ, голос которого изменен, а лицо скрыто.

Представители российской ультраправой радикальной группировки «Русич» заявили, что в кадре — боец 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, принадлежащей к Тихоокеанскому флоту РФ.

Аналитики украинского проекта DeepState геолоцировали ролик — по их данным, его сняли в Белгородской области, на границе возле КПП «Колотиловка», где 12 августа была попытка прорыва ВСУ. Генпрокуратура Украины начала проверку.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Красный Крест. «Такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Однако это только укрепляет наше стремление привлечь к ответственности каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства», — заявил омбудсмен.

Между тем в нескольких связанных с военными украинских телеграм-каналах появились предупреждения о том, что ВСУ больше не будут брать в плен бойцов 155-й бригады. Ранее разведка Минобороны Украины выяснила, что военные из этого российского подразделения причастны к убийствам мирных жителей в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Украинский военный эксперт Константин Машовец писал, что 155-ю бригаду перекинули в Курскую область после начала наступления ВСУ. До этого она была развернута на Волчанском направлении.

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