Проблема в белорусском строительстве заметно бьет по льготникам 17.08.2024, 13:05

Господержка рухнула почти на 25%.

В Беларуси не удается восстановить темпы строительства нового жилья. Так, за январь-июль организации всех форм собственности возвели недвижимости на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщает Белстат.

Причем эта проблема существенно влияет на льготников.

За семь месяцев этого года в целом по стране возвели 1 млн 906,6 тыс. м² общей площади жилья. Это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

При этом с господдержкой построили 412,2 тыс. квадратных метров. Снижение — на уровне 24,7%.

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