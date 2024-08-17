Соратник Гиркина напомнил Путину, что он говорил Западу в 2022 году 17.08.2024, 13:13

4,498

Понты?

Успешное наступление ВСУ в Курской области вызвало истерику в рядах российских Z-патриотов. Растет разочарование в диктаторе РФ Владимире Путине, который оказался не способен захватить Украину.

Красноречивый пост о Путине 16 августа опубликовал «рассерженный патриот» Владимир Квачков — ближайший соратник чекиста Игоря Стрелкова (Гиркина) , передает Dialog.UA.

Квачков припомнил Путину его видеообращение 24 февраля 2022 года. Диктатор, объявляя начало так называемой «спецоперации» против Украины, сделал весьма грозное заявление в адрес Запада.

«Кто бы не пытался помешать нам, (...), должны знать, что ответ России будет незамедлительным. И приведет к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались!» — говорил Путин.

Сейчас кремлевская пропаганда предпочитает не вспоминать о тех угрозах, которые так и не были реализованы. Квачков назвал «понтами» угрозы российского диктатора. Он пожаловался на слабость властей РФ.

«Путин. Понты. Где-то между красными и коричневыми линиями. После вторжения (ВСУ - ред.) в Курскую область пора бы сделать так, чтобы слова совпали с делами. Но нет. Провоцирование врага слабостью продолжается», — написал российский Z-патриот.

Высказался по этому поводу и российский Z-канал «ВДВ за честность и справедливость», связанный с ВС РФ.

«Вспоминается, что тогда в феврале 2022 года мы слушали верховного и верили ему. А сейчас как-то даже неловко от этих воспоминаний», — пожаловались оккупанты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com