закрыть
17 августа 2024, суббота, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соратник Гиркина напомнил Путину, что он говорил Западу в 2022 году

  • 17.08.2024, 13:13
  • 4,498
Соратник Гиркина напомнил Путину, что он говорил Западу в 2022 году

Понты?

Успешное наступление ВСУ в Курской области вызвало истерику в рядах российских Z-патриотов. Растет разочарование в диктаторе РФ Владимире Путине, который оказался не способен захватить Украину.

Красноречивый пост о Путине 16 августа опубликовал «рассерженный патриот» Владимир Квачков — ближайший соратник чекиста Игоря Стрелкова (Гиркина) , передает Dialog.UA.

Квачков припомнил Путину его видеообращение 24 февраля 2022 года. Диктатор, объявляя начало так называемой «спецоперации» против Украины, сделал весьма грозное заявление в адрес Запада.

«Кто бы не пытался помешать нам, (...), должны знать, что ответ России будет незамедлительным. И приведет к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались!» — говорил Путин.

Сейчас кремлевская пропаганда предпочитает не вспоминать о тех угрозах, которые так и не были реализованы. Квачков назвал «понтами» угрозы российского диктатора. Он пожаловался на слабость властей РФ.

«Путин. Понты. Где-то между красными и коричневыми линиями. После вторжения (ВСУ - ред.) в Курскую область пора бы сделать так, чтобы слова совпали с делами. Но нет. Провоцирование врага слабостью продолжается», — написал российский Z-патриот.

Высказался по этому поводу и российский Z-канал «ВДВ за честность и справедливость», связанный с ВС РФ.

«Вспоминается, что тогда в феврале 2022 года мы слушали верховного и верили ему. А сейчас как-то даже неловко от этих воспоминаний», — пожаловались оккупанты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин