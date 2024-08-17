Соратник Гиркина напомнил Путину, что он говорил Западу в 2022 году
- 17.08.2024, 13:13
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Понты?
Успешное наступление ВСУ в Курской области вызвало истерику в рядах российских Z-патриотов. Растет разочарование в диктаторе РФ Владимире Путине, который оказался не способен захватить Украину.
Красноречивый пост о Путине 16 августа опубликовал «рассерженный патриот» Владимир Квачков — ближайший соратник чекиста Игоря Стрелкова (Гиркина) , передает Dialog.UA.
Квачков припомнил Путину его видеообращение 24 февраля 2022 года. Диктатор, объявляя начало так называемой «спецоперации» против Украины, сделал весьма грозное заявление в адрес Запада.
«Кто бы не пытался помешать нам, (...), должны знать, что ответ России будет незамедлительным. И приведет к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались!» — говорил Путин.
Сейчас кремлевская пропаганда предпочитает не вспоминать о тех угрозах, которые так и не были реализованы. Квачков назвал «понтами» угрозы российского диктатора. Он пожаловался на слабость властей РФ.
«Путин. Понты. Где-то между красными и коричневыми линиями. После вторжения (ВСУ - ред.) в Курскую область пора бы сделать так, чтобы слова совпали с делами. Но нет. Провоцирование врага слабостью продолжается», — написал российский Z-патриот.
Высказался по этому поводу и российский Z-канал «ВДВ за честность и справедливость», связанный с ВС РФ.
«Вспоминается, что тогда в феврале 2022 года мы слушали верховного и верили ему. А сейчас как-то даже неловко от этих воспоминаний», — пожаловались оккупанты.