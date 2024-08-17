«Новые уши — даже фиолетовые — вызывали полный восторг» 17.08.2024, 13:21

Истории белорусов, которые решились на пластику еще в детстве.

Изюминка или повод для насмешек и косых взглядов на всю жизнь? Эти герои все детство пытались найти ответ на этот вопрос. Их всех объединяет одно: заметные уши. Казалось бы, такая милая особенность, но для других детей это повод для настоящего буллинга. Журналисты onliner.by поговорили с теми, кто отважился на пластическую операцию, и теми, кто решил сохранить свою особенность.

Анна: «По щелчку пальцев нет возможности перекраивать детей»

Поводом для того, чтобы начать разбираться в этой теме, стал завирусившийся в TikTok ролик, который набрал более полумиллиона просмотров. В нем жительница белорусской деревни рассказала, что решилась сделать отопластику своей 7-летней дочери. Мнения комментаторов, как обычно, разделились на несколько яро спорящих друг с другом лагерей. Одни полностью поддержали родителей, которые «сделали все возможное, чтобы избавить своего ребенка от комплексов». Другие назвали это лишним вмешательством в то, что дано природой. Был еще третий, более редкий тип комментаторов — чуть более нейтральных, которые предлагали оставлять этот выбор на взрослый осознанный возраст.

@derevenskaya_anyuta Я как мама мечтала об этом 5 лет,реализовать по медицинских показаний можно было, только в 7 летнем возрасте. Меня как маму не задевали ее уши (как у чебурашки)эстетика Девочки (изюминка),а впервую очередь смотрела в ее будущее,нередкость когда сверстники закомплексовают,закрывают в себе детей,отличающихся от обычного глаза,поэтому и сделали пластическую хирургическую операцию.(Отопластика) Я считаю,если есть такая возможность сделать это в детском возрасте,то зачем подвергать лишними высказываниям неконфортности ,в сторону ребёнка❤️ ♬ оригинальный звук - 💕Angel🕊💕

— Спустя год после рождения дочки мы заметили, что у нее ушки не прилегают к голове,— рассказывает мама девочки Анна. - Моя мама начала говорить, что нужно было носить шапочки, чтобы такого не произошло. Мы их, конечно, надевали, но дочка их не любила. Решение делать операцию мы с мужем приняли еще пять лет назад, когда вторая бабушка подарила на день рождения золотые сережки. Бабушки уже нет, а сережки до сих пор лежат в коробочке. Тогда я решила не прокалывать Лизе ушки, чтобы не привлекать к ним еще больше внимания.

Такая операция делается детям с 7-летнего возраста, так как считается, что до этого ушная раковина продолжает формироваться. В нашем случае было понятно, что с годами они не выровняются: у дочки не было завитка на ухе, из-за чего они еще больше оттопыривались. В этом году она идет в первый класс, и мы, дабы оградить ее от ненужных высказываний одноклассников, решили сделать операцию сейчас. Я считаю, что мы поступили правильно и избавили дочь от комплексов.Она и сама говорила, что хотела бы ровные ушки, как у других девочек, насильно ее никто не заставлял. Она лишь переживала, что будет больно, но у нас все прошло безболезненно. Сейчас Елизавета счастливая, довольная, говорит: «Спасибо, мама, ты у меня самая лучшая». Только прокалывать уши пока не торопится,

По словам женщины, понимающих комментариев под видео оказалось гораздо больше, особенно от тех, кто столкнулся с такой же ситуацией.

— Кто бы что ни говорил, для нас наши дети — самые лучшие и красивые. Но для девочки самооценка и красота очень важны.

Было много возмущений, что она и не была лопоухой, а я сама все придумала и навязала дочке, что с ней что-то не так и ей нужна операция. Но мы среднестатистическая семья, у нас нет возможности по щелчку пальцев перекраивать наших детей. Это платная операция. Да и ради прихоти делать это мы бы точно не стали. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Меня это не задевает, каждый вправе думать, что ему взбредет в голову. Отопластику старшей дочери мы сделали исключительно в разумных целях, для ее будущего.

Это мнение хоть и близкого человека, но не того, кто сам прошел через жестокие насмешки. Журналисты нашли белорусов, которые с раннего детства сами много думали об операции — и в итоге прошли через нее.

Марья: «Новые уши — даже фиолетовые — вызывали полный восторг»

Свои заметные уши Марья получила в наследство от папы. Хотя у отца они оттопырены гораздо меньше, было сразу понятно: это его генетический «подарок».

— Помню первый разговор с мамой по этому поводу. Мне было 5 лет, и надо мной впервые из-за этой особенности посмеялись дети во дворе. Домой я пришла очень расстроенная. Мама тогда смогла меня успокоить и рассмешить такими словами: «Вот у меня ноги неровные, и надо мной тоже все смеялись, а сейчас посмотри: я стала взрослой, и даже с моими ногами меня носят на руках».

Девушка признается, что ей немало доставалось от других детей — так она заработала серьезный комплекс. Обзывательства оригинальностью не отличались: Чебурашка, Дамбо, лопухи, локаторы, какие огромные звукоприемники… Но даже если взрослые могли воздержаться от комментариев, от пристального рассматривания их ничего не останавливало.

— Классе в пятом одноклассницы наговорили мне комплиментов, как это красиво и что они мне завидуют, мол, такая классная особенность. Я поверила и на следующий день пришла с собранными волосами, даже надела сережки. Очень волновалась! Конечно, все закончилось слезами, потому что меня сильно высмеяли при всем классе. Я еще от природы худая, с тонкими руками и ногами, да и защищаться не особо умела. Поэтому всегда очень переживала, если надо мной шутили, — вспоминает Марья.

Помимо психологического давления, девочка испытывала постоянный физический дискомфорт. Во время сна ухо могло подворачиваться в другую сторону, и на следующий день боль долго не проходила. Поэтому, когда перед поступлением в колледж папа предложил Марье сделать операцию, она сразу же согласилась. И, несмотря на болезненный опыт, ни разу об этом не пожалела.

— Операция была быстрая. Единственное, на левом ушке плохо сработала анестезия — у меня был болевой шок, пришлось срочно докалывать обезболивающее. Поэтому делали левое ухо быстрее, и оно получилось более оттопыренным, чем правое, - вспоминает девушка. - Первая ночь была тяжелой, все сильно болело. Я пила таблетки, но они не помогали. Лучше стало только после укола. Но уже на следующий день меня отпустили домой, на полное восстановление ушло около месяца. Сразу все было сине-фиолетовое, нельзя было мочить голову, каждый день нужно было делать обработки. Но я ходила счастливая: новые уши — даже фиолетовые — вызывали полный восторг.

Если бы я делала операцию позже и самостоятельно, то, наверное, более внимательно выбирала бы хирурга, рассмотрела бы больше вариантов. В любом случае я очень благодарна папе: он сам предложил, я сразу согласилась, и в течение двух месяцев вопрос был решен.

Марья с улыбкой признается: недавно они с подругой, которой тоже делали аналогичную операцию, узнали, что в Китае сейчас тренд на лопоухость. Там используют специальные валики, чтобы оттопырить уши. Девушек новая мода от души повеселила:

— Сошлись на том, что, не сделай мы операции, в Китае были бы просто топчик.

Татьяна: «С операции дочка вышла с улыбкой до ушей»

Семейная лопоухость передалась не только Татьяне, но и ее дочке. Сама пройдя через операцию, она не сомневалась, что стоит делать с собственным ребенком.

— Мне сделали операцию по уменьшению ушей 30 лет назад. Миллион раз благодарила своих родителей за такое чудо еще в девяностых! - вспоминает она. - Причем маме пришлась меня уговаривать. Как сейчас помню тот день. Мама села напротив и аккуратно, спокойно предложила мне: «Давай тебе сделаем красивые ушки». Я сразу в панику: «Нет, не надо». Но она не отступала. Отвезла к доктору, который тоже начал меня уговаривать. Думаю, они между собой договорились. И тогда я через силу согласилась.

Не понимаю родителей, которые боятся это делать. Весь мир должен знать, что это важно для ребенка. Мне делали более «диким» способом, сейчас два часа — и ребенок с улыбкой до ушей вышел из операционной, и мы уехали домой. Слышала мнение, что это «изюминка», но, на мой взгляд, это не так.

Поскольку Татьяна росла с четырьмя братьями, дразнить ее в школе никто не решался. Кстати, никому из них такая особенность не передалась. Единственное неудобство, которое большие уши доставляли ребенку, — это страх, что они станут еще больше, если их за плохое поведение будут выкручивать учителя.

На момент операции Татьяне было около 10 лет. Первое воспоминание после — запах гари и сильная боль. Спать можно было только на спине, вся голова была перевязана. После возвращения домой в одну из ночей открылось сильное кровотечение, пришлось срочно ехать в больницу. Когда сняли бинты, еще месяц нужно было ходить в повязке.

Спустя 30 лет все совершенно иначе. Операция длится всего два часа, и никакого общего наркоза. Дочка Татьяны прекрасно слышала, как врачи шутили между собой. Операцию можно сделать как в городской клинике, так и в частной — в любом случае это платная услуга. По словам мамы, два года назад операция в частной клинике обошлась им в 1700 рублей, в государственной больнице на тот момент она стоила на 500 рублей дешевле. После нее нужно купить специальную повязку под размер головы — придется заплатить еще 160 рублей. Первые две недели ее вообще нельзя снимать, еще две нужно носить только ночью.

— Мы купили черную повязку. Смотрелась очень стильно, — улыбается Татьяна.

— Страшно представить, что было бы, если бы я не сделала дочке операцию. Ей было 13, и уже пару лет она очень комплексовала. А ушки продолжали расти. При этом она очень любит носить низкий пучок, а так бы пришлось постоянно прикрывать уши распущенными волосами.

К слову, в семье абсолютно все поддержали это решение.

Мария: «Из-за операции приподнялся нос»

Машина история перекликается с рассказом Натальи. Только это ее мама сначала сделала операцию себе, а потом и 10-летней дочке.

— Я не слышала никаких шуток, никто вообще не обращал на это внимания. И я даже не думала, что из-за этого могут обижать. А вот над моей мамой, бывало, шутили, и, я думаю, она переживала, чтобы такое не произошло со мной. Только один раз в жизни мальчик из школьного лагеря сказал что-то вроде «Ты лопоухая», но я не обратила внимания, и он больше это не повторял.

Кстати, у самой мамы получилось достичь нужного эффекта не сразу, ей делали несколько операций. Поэтому она решила, что мне лучше пройти через это, пока я маленькая. Операция была под местным наркозом, врачи и сестры были очень добрые, все время меня веселили. Кстати, неожиданный эффект от операции: у меня немного приподнялся нос и стал чуть курносым.

Я вообще не жалею, что мама приняла такое решение. По сути, я помню себя только с такими ушами, как сейчас. Спокойно могу делать высокие хвосты и другие красивые прически.

Думаю, высоки шансы, что это передастся моим детям, так как у мужа такие уши, как были у меня до операции. Скорее всего, предложу ребенку операцию в детском возрасте. Но буду исходить из ситуации: обижают его или нет, комфортно ли он сам чувствует себя с такой особенностью.

Еще двое героев материала так и не решились на операцию. Но по прошествии времени совсем об этом не жалеют.

Виктория: «Не могу долго слушать музыку в больших наушниках и носить кепки»

Виктория признается, что заметные уши — это их семейная особенность. Тем не менее комплексов девушке избежать не удалось: в подростковом возрасте она старалась ходить с распущенными волосами даже в +30 градусов, потому что считала, что показывать такие уши некрасиво.

Об операции Вика мечтала, но так ее и не сделала. Сейчас считает, что не жалела бы в любом случае, но теперь уже не представляет себя без этой отличительной черты. И даже гордится тем, что приняла себя и не прогнулась под мнением общества. У девушки есть младший брат с такой же особенностью. «Сразу чувствуется: наша порода», — смеется Виктория.

Неудобства все же есть, хотя с ними вполне можно мириться: девушка не может долго слушать музыку в мониторных (охватывающих) наушниках, ей подходят далеко не все кепки, и после мытья головы на ушах часто остается шампунь. Перечисляя эти пункты, Виктория широко улыбается.

— В детстве я была влюблена в парня (он был старше), и он как-то назвал меня Чебурашкой. После этого я не могла на него больше смотреть. Шутки про уши есть до сих пор, но я стала взрослой и теперь воспринимаю их как свою особенность.

Сейчас девушка работает ведущей в автокомпании и каждый день рассказывает на камеру про машины.

— И уши не помеха тому, чтобы добиться успеха, — подводит итог Виктория.

Большие уши могут вызвать комплекс не только у девушек, но и у молодых людей. Своей историей с журналистами поделился единственный герой в этой подборке героев — Никита.

Никита: «Дети спрашивали: «А почему у тебя так торчат уши? А почему они такие большие?»

Парень сильно переживал из-за своих ушей до 18 лет. Дразнили его с детского сада и до старшей школы: лопоухий, ушастик и все в этом духе. Молодой человек много думал об операции, но его отговорили родители. У его мамы была небольшая лопоухость, но ей удавалось прикрывать ее длинными волосами.

— Когда я пошел в детский сад, начались первые вопросы: «А почему у тебя так торчат уши? А почему они такие большие?» Потом с новым коллективом уже в школе это продолжалось и доставляло мне дискомфорт, появлялись комплексы, неуверенность. Из издевательств были обидные прозвища, такие как уши-локаторы, ушастик-ужастик и так далее. Исходили они как от девочек, так и от мальчиков.

Помогла парню справиться с комплексами… любовь. Говорит, во всех серьезных отношениях девушкам очень нравилась эта его особенность.

— Сейчас я расцениваю это как достоинство, свою особенность, которая нравится близкому мне человеку. Делаю стрижку с короткими висками и вообще не парюсь по поводу торчащих ушей. Да и с возрастом это уже не так бросается в глаза.

Мнение специалиста: «Осложнения встречаются довольно редко, но о них следует знать»

Как рассказал журналистам пластический хирург высшей категории с почти 30-летним опытом работы Николай Курилович, отопластику можно делать детям с 5 лет. Операция проводится под местной анестезией (и только в редких случаях, если ребенок слишком сопротивляется, под общим наркозом).

Доктор подчеркивает: осложнения могут быть при любом хирургическом вмешательстве, отопластика (пластика ушных раковин) не исключение. Они встречаются довольно редко, но о них следует знать.

— Это и кровотечения, и нагноение ран. Из косметических последствий — несколько асимметричные ушные раковины. Нечасто, но все же могут развиваться келоидные рубцы там, где делался разрез по задней поверхности ушной раковины. Это достаточно сложная проблема. Также после того, как сделана отопластика, иногда бывают сильные гематомы ушных раковин, и, пока они разрешаются, может произойти деформация ушного хряща — получатся так называемые уши борца. Еще одно осложнение — возвращение изначальной формы ушных раковин, но с вероятностью в 90% оно связано с нарушением пациентом рекомендаций врача, а именно — неношением компрессионной повязки нужное время.

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