Зигзаги военной удачи Юрий Рарог, kasparov.ru

17.08.2024, 13:29

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ВСУ смачно ударили в ботоксное лицо.

Военная Фортуна дама капризная, любит чтобы все делалось по ее правилам и нередко плохо шутит с теми, кто по наивности решил, что она у него в руках. Вот кургузый, например, уж было совсем успокоился, наполнившись счастьем от успехов на всех направлениях. В повадках появилась былая наглость и самоуверенность, еще бы – «наступаем, продавливаем, дожимаем».

А тут – на тебе, ВСУ вновь смачно загадали ему в разботоксированное до безобразия рыло.

Все дело в том, что этот убогий политический анахронизм забыл в каком веке он воюет, а украинские воины помнят. ВСУ хорошо подготовились, дезориентировали челночными рейдами, измотали гибкой обороной, отвлекли внимание дезинформацией, подгадали момент, когда новые контрактники еще не успели потренироваться и открыли сезон маневренной войны на территории РФ. В такой войне ВСУ имеют явное превосходство, да и место выбрано стратегически перспективное.

Вот как полезно бывает использовать старинные способы ведения войны, как тактические новинки и в нужное время. Я имею в виду тактику челночных атак. Она применялась кочевниками еще в незапамятные, былинные времена. Иногда такой способ приносил невероятные успехи. В 1099-м во время очередной междоусобицы князь Давыд был вынужден обратиться за помощью к своему тестю (?), половецкому хану Боняку. Тесть зятю не отказал, но сил у них было уж очень мало – 1/40, так как его конкурент привел венгров, согласно летописи, тысяч сорок (?). Это родственников не смутило и они задействовали тактику челночной атаки (ложная провокационная атака, притворное отступление и вновь атака). Мадьяры бежали.

Такую тактику особенно умело использовали монголы. Имея хорошо тренированное и дисциплинированное войско, они могли повторять челночные атаки по многу раз, что технически очень сложно. Кроме того, монголы предпочитали изводить противника в дистанционном бою используя убойную силу своих луков. Наибольшим их успехом можно считать разгром 500-тысячной (1/25) китайской армии и взятие в плен самого императора в 1449-м. Кстати, именно в ходе тех трагических для Китая событий прозвучала фраза: «Жизнь империи важнее жизни императора».

Такая тактика не была эффективной в тех случаях, когда боевые действия приходилось вести в непривычных условиях: вьетнамские джунгли, индийские горы и слоны, японские скалистые острова. Случались сбои и тогда, когда армия противника оказывалась не менее дисциплинированной и тренированной, а командиры действовали грамотно: египетские мамлюки с 1260-го, венгры и поляки в 80-е годы 13-го века, после проведения военных реформ и создания системы хорошо укрепленных опорных пунктов – замков.

Но то все далекая история, а теперь, после курского прорыва, верховный «черт-знает-как-командующий» оказался перед сложным выбором – или смириться с потерей важных приграничных регионов России, что открывает перед ВСУ большие возможности для стратегического маневра и мобильной войны, или объявлять мобилизацию и засыпать курские степи трупами.

А мы, тем временем, пожелаем ВСУ профессионализма, военной удачи и чтобы у хлопцев все и вовремя было для эффективной работы.

Юрий Рарог, kasparov.ru

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