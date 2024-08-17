В Мостах пассажир спрыгнул с мотоцикла, когда тот выехал на встречку 17.08.2024, 13:37

Опасный момент попал на видео.

В редакцию onliner.by прислали видео, снятое с автомобильного регистратора, на котором два человека на мотоцикле оказались в опасной ситуации. На кадрах видно, как мотоцикл выезжает на встречную полосу, где в этот момент находились автомобили. Внезапно пассажир решается на отчаянный поступок — он прыгает с мотоцикла на ходу, падает на траву, кувыркается и чудом остается на ногах, избежав травм.

Водитель мотоцикла тем временем быстро сориентировался, резко свернул влево, чтобы уйти от автомобилей, и остановился, ожидая своего спутника. Инцидент, несмотря на свою опасность, закончился без серьезных последствий. Выглядел такой маневр очень опасно.

— Все произошло 16 августа в Мостах на проспекте Мира. Пассажир скорее специально прыгает, а не падает. Видно, как он отталкивается, а водитель его ждет потом. Сумка улетела на дерево при прыжке. Водитель ехал за машиной, и видно, что он целенаправленно шел на обгон по встречной, — рассказывает очевидец.

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