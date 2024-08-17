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Роскошь высшего сорта: дебютировал самый быстрый Maybach в истории

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  • 17.08.2024, 13:52
Роскошь высшего сорта: дебютировал самый быстрый Maybach в истории

Это первая спортивная модель марки за почти 90 лет.

В роскошном семействе Mercedes-Maybach — пополнение: к седану S-Class и кроссоверу GLS присоединился кабриолет SL680 Monogram Series. Это первая спортивная модель марки за почти 90 лет. Ее презентовали на шоу ретроавто в Калифорнии. Об авто рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

В основе модели лежит Mercedes-AMG SL63. Версия от Maybach узнается, прежде всего, по фирменной «пасти» решетки радиатора. Кроме того, установили обтекатели за сиденьями. Традиционно в отделке немало хрома, а 21-дюймовые полированные колеса выполнены в ретростиле. Капот и мягкая крыша украшены узором с лого Maybach.

Салон Mercedes-Maybach SL680 Monogram Series отделан дорогой кожей Nappa, алюминием и деревом. В цифровой панели приборов и на тачскрине мультимедиа изменена графика. В отличие от других Mercedes-AMG SL, вариант Maybach является двухместным.

А вот силовой агрегат авто не изменился. Кабриолет Mercedes-Maybach SL680 Monogram оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 585 л. с., 9-ступенчатым автоматом и полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с, а максимальная скорость ограничена на 260 км/ч.

Это самый быстрый серийный Maybach в истории, однако он медленнее стандартного Mercedes SL63. Зато кабриолет комфортнее: ему усилили шумоизоляцию, выхлоп сделали тише, а пневмоподвеску — мягче.

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