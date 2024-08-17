Гардеробщица одного из стадионов Беларуси наткнулась на уникальную находку
- 17.08.2024, 14:15
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И, кажется, раскрыла очередную сенсацию.
Гардеробщица одного из стадионов внезапно стала центром сенсационного открытия. Вообще удивительно: в Беларуси очень часто находят клады. Только известных, которые дошли до музеев и хранилищ, более 1500, пишет citydog.io.
Как викинги стали частью ДНК белорусов
И, кажется, все дело в древнем Полоцком княжестве. Именно оно было торговым хабом между Северной Европой и богатой Византией.
Как считают некоторые белорусские историки, непосредственно викинги основали Полоцкое княжество, первое белорусское государство.
Историк Олег Латышонок вообще считает, что Всеслав Чародей как настоящий викинг мог участвовать в походах на Англию вместе с норвежским королем Харальдом.
Официально Полоцк возник в 9-м веке. Но из скандинавской «Саги о Тидреке Бернском» становится понятно – про город знали тремя веками ранее: «И пришел конунг Аттила со всем войском к городу, который зовется Полотском (Palteskia). Город этот так укреплен, что они едва ли знают, как им удастся взять его; была там крепкая каменная стена, большие башни и широкие и глубокие рвы...»
Так а что там с гардеробщицей?
В 1984 году гардеробщица полоцкого стадиона «Спартак» совершенно случайно наткнулась на сенсационную находку – клад с украшениями 9-10-го веков. Она просто подняла камень, а под ним, по ее словам, оказался «комок земли со спутанными проволочками».
А на днях, уже в 2024-м, в агрогородке Кордон Шумилинского района, который считается одним из крупнейших поселений эпохи викингов в Беларуси, археологи обнаружили уникальную поясную накладку времен викингов.
Артефакт в форме звериной головы по стилю исполнения близок к тому, что уже находили во время раскопок в Верхнем замке Полоцка. Такие вот приветы от наших скандинавских предков.