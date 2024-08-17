Гардеробщица одного из стадионов Беларуси наткнулась на уникальную находку 17.08.2024, 14:15

8,254

И, кажется, раскрыла очередную сенсацию.

Гардеробщица одного из стадионов внезапно стала центром сенсационного открытия. Вообще удивительно: в Беларуси очень часто находят клады. Только известных, которые дошли до музеев и хранилищ, более 1500, пишет citydog.io.

Как викинги стали частью ДНК белорусов

И, кажется, все дело в древнем Полоцком княжестве. Именно оно было торговым хабом между Северной Европой и богатой Византией.

Как считают некоторые белорусские историки, непосредственно викинги основали Полоцкое княжество, первое белорусское государство.

Историк Олег Латышонок вообще считает, что Всеслав Чародей как настоящий викинг мог участвовать в походах на Англию вместе с норвежским королем Харальдом.

Официально Полоцк возник в 9-м веке. Но из скандинавской «Саги о Тидреке Бернском» становится понятно – про город знали тремя веками ранее: «И пришел конунг Аттила со всем войском к городу, который зовется Полотском (Palteskia). Город этот так укреплен, что они едва ли знают, как им удастся взять его; была там крепкая каменная стена, большие башни и широкие и глубокие рвы...»

Так а что там с гардеробщицей?

В 1984 году гардеробщица полоцкого стадиона «Спартак» совершенно случайно наткнулась на сенсационную находку – клад с украшениями 9-10-го веков. Она просто подняла камень, а под ним, по ее словам, оказался «комок земли со спутанными проволочками».

А на днях, уже в 2024-м, в агрогородке Кордон Шумилинского района, который считается одним из крупнейших поселений эпохи викингов в Беларуси, археологи обнаружили уникальную поясную накладку времен викингов.

Артефакт в форме звериной головы по стилю исполнения близок к тому, что уже находили во время раскопок в Верхнем замке Полоцка. Такие вот приветы от наших скандинавских предков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com