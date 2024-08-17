Эксперт: ВСУ вот-вот закроют ловушку на реке Сейм

Эксперт: ВСУ вот-вот закроют ловушку на реке Сейм3
- 17.08.2024, 14:23
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Большая группировка войск РФ попадает в окружение.
На левом фланге Курского фронта российская армия почти оказалась в ловушке. Если не будет принято решение о срочном выводе войск, крупная группировка ВС РФ окажется в окружении.
Об этом рассказал в своем блоге российский военный эксперт Ян Матвеев.
«Украинские военные пытаются поймать российские силы в ловушку. Их план стал очевиден после разрушения моста через реку Сейм… На границе все еще находятся российские войска, в том числе возле Теткино. Они который день обороняют погранпереход от атак ВСУ. Выбраться можно всего по трем мостам возле сел Глушково, Званное и Карыш. Было. Вчера разрушили самый большой и удобный — Глушковский… Скорее всего, ударили корректируемой авиабомбой. Мост рухнул полностью. Восстановить его в момент боевых действий не получится никак. Мост в Званном уже атакуют… А переправа в Карыже прямо рядом с границей (Украины — ред.). Российским пограничникам и войскам поддержки нужно немедленно выходить из этого района, потому что больше выйти просто негде», — рассказал эксперт.
Он обратил внимание на то, что РФ уже начала наводить понтонные переправы через Сейм, чтобы перегонять в данный район войска. Это очень рискованные маневры. ВС РФ рискует получить повторение грандиозного разгрома под Белогоровкой.
«Вся эта зона от границы до реки меньше 20 км. Любая артиллерия калибра 155 мм достает с большим запасом. Даже РСЗО «Град» достает. Любые переправы немедленно окажутся под массированным обстрелом», — рассказал Матвеев.
Он констатировал, что российскую группировку нужно выводить срочно, пока не стало поздно. «Им надо уходить прямо сейчас. Но дадут ли такой приказ? Ведь тогда ВСУ просто и без сопротивления займут всю эту территорию. Ситуация патовая», — рассказал эксперт.
Он уточнил, что для Украины эта территория интересна в качестве безопасного фланга. Заняв оборону по реке, ВСУ смогут очень долго его удерживать.