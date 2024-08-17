Bloomberg: Путин реализует странную стратегию реагирования на Курск 3 17.08.2024, 14:39

3,944

Кремль боится посылать сообщение о том, что враг у ворот.

Кремль пытается преуменьшить угрозу от беспрецедентного украинского вторжения в Курскую область, подавая его как локальную форс-мажорную проблему вроде природного бедствия. Об этом пишет Bloomberg, анализируя последние действия и заявления российских властей.

В пятницу президент Владимир Путин собрал высших должностных лиц России на очередное заседание Совета безопасности. Однако центральной темой стало не первое за 80 лет вторжение иностранной армии в Россию, а «новые технические решения, принятые во время специальной военной операции».

Российские СМИ также концентрируют свое внимание не столько на украинском вторжении как таковом, сколько на теме гуманитарной помощи людям, пострадавшим от событий в Курской области. Как отмечает Bloomberg, фактически Кремль пытается сформировать у россиян ощущение некой «нормальности» событий в Курской области, будто там происходит масштабное наводнение или другое природное бедствие.

«Кремль не хочет посылать сообщение о том, что враг у ворот. Они не хотят посылать сообщение о силе Украины и их собственной слабости», - сказала Ольга Оликер, директор по вопросам Европы и Центральной Азии Международной кризисной группы в Брюсселе.

Кремль, похоже, не желает даже признать факт вторжения. Например, в понедельник кремлевская пресс-служба выдала сообщение о том, что Путин обсудил «текущие вопросы» с высокопоставленными чиновниками по «ситуации» на границе.

Во время одной такой встречи, которая транслировалась онлайн, Путин резко перебил и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова, когда тот начал описывать масштабы украинских действий. Диктатор приказал губернатору сосредоточиться на вопросах помощи беженцам, а военные оценки оставить Минобороны.

Хотя тревога среди рядовых россиян растет, апатия остается доминирующей реакцией общества на курские события, считает Михаил Виноградов, глава фонда «Санкт-Петербургская политика». «Доминирует тревога, а не желание отомстить», - сказал он.

По словам Сергея Маркова, политического консультанта, близкого к Кремлю, Путин хочет свести к минимуму уровень стресса среди россиян, которые уже недовольны неспособностью армии РФ уничтожить Украину.

«Но у власти есть план Б, и если общество потребует сделать все для победы, то мы проведем мобилизацию», - сказал он.

Путин избегает «эмоциональных заявлений, чтобы ему не пришлось действовать радикально, особенно в обстоятельствах, когда он не уверен, что имеет ресурсы действовать жестко. В любом кризисе он предпочитает взять паузу и подождать», - говорит Виноградов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com