В Шарковщинском районе зубр прибился к стаду коров

В Шарковщинском районе зубр прибился к стаду коров1
- 17.08.2024, 14:47
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Видео быстро набрало популярность среди белорусов.
Зубр присоединился к стаду коров и пробежался вместе с ними. Видео с необычным соседством животных опубликовала пользовательница TikTok.
Автор ролика пишет, что засняла эту картину в деревне Шкунтики Шарковщинского района.
@allala_30.12.1978 Зубр в Шкунтиках Шарковщинского района. #зубр #шарковщина ♬ оригинальный звук - allala
Видео быстро набрало популярность в TikTok, на момент публикации заметки его посмотрели более 180 тысяч раз. Многие комментаторы шутят, что такую картину могли заснять в Могилевской области (чудеса природы этой области — мем среди TikTok-пользователей). Но это не так: Шарковщинский район относится к Витебской области.
Также многие в комментариях шутят на тему возможного потомства зубра и коров:
«Это как в 20 лет в женский монастырь попасть»
«Думает наверно непочатый край работы»
«Класс!!! Коровкозубранята будут»
Совместное потомство зубра и коровы действительно возможно, такой гибрид называется жубронь. Несколько таких особей содержали в польском Беловежском национальном парке.
Кстати, это не первый случай, когда зубр присоединяется к стаду коров. В 2016 году молодой зубр облюбовал угодья ОАО «Любань» в деревне Леликово и присоединился к стаду коров. Того зубра позже отправили жить в демонстрационные вольеры.
В 2021 году так же поступил бизон в Глубокском районе, он выбрал коров с сельхозпредприятия «Золотая подкова». Его судьба оборвалась трагически: животное убили и отправили тушу на мясокомбинат.
Научный сотрудник Беловежской пущи тогда объяснял, что другого выхода у сотрудников предприятия фактически не было. Зубр, прибившийся к стаду коров, может представлять опасность. А вернуть его в дикую природу невозможно без средств для обездвиживания животных, а они в Беларуси запрещены.
В 2022 году зубр похожу картину заметили в окрестностях деревни Друйск в Браславском районе. Его судьба неизвестна.