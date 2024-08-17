ВСУ взяли в плен редкого российского военного возле Крынок 17.08.2024, 14:55

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Спикер украинской группы «Таврия» пояснил уникальность явления.

Большая часть боевых столкновений на юге Украины сейчас происходит на Херсонщине. Во время одного из них в плен попал российский военный, и это на самом деле редкое явление, рассказал представитель оперативной группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на сейчас есть определенное уменьшение количества российских штурмов в Херсонской и Запорожской областях.

За вчера в операционной зоне было четыре штурма противника: один - в Запорожской области, в районе Малой Токмачки, и три - на островах, которые западнее села Крынки, - на плацдармах на левобережье Днепра.

"Вот именно на приднепровском направлении на Херсонщине сейчас происходит две трети наших всех боевых столкновений. За сегодня сначала суток произошло одно боевое столкновение на островах - к западу от Крынок. Штурм шел с направления Казачьих Лагерей, он отбит. И вот во время этого штурма в плен попал один российский военнослужащий», - рассказал Лиховой.

Он уточнил, что пленный - из 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ.

«Это нечастое явление, когда именно на плацдарме на левом берегу Днепра попадают в плен российские военные. Потому что там пребывание наших подразделений связано с форсированием Днепра, но вот случается и так... Он пополнит обменный фонд и предоставит свидетельства о российском контингенте, в том числе и на Левобережье Днепра Херсонской области», - сказал Лиховий.

Спикер добавил, что переправить пленного на правобережье - достаточно сложная задача, потому что надо лодками преодолеть Днепр, а этот участок реки находится под постоянными атаками россиян, в частности, ударных БПЛА, FPV-дронов. Лиховий пояснил, что аэроразведка противника работает очень активно. Например, 16 августа ВСУ удалось на этом направлении уничтожить три российских БПЛА-разведчика - два Supercam и один «Орлан».

«Но, к сожалению, «глаза» россиян почти везде и они корректируют как огонь артиллерии, так и огонь беспилотных систем, ударных дронов, дронов-камикадзе. И переправиться через Днепр очень сложно и нашим военным, и тем более - перетащить пленного», - сказал представитель «Таврии».

Всего за 16 августа военные получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на юге на 81 человека (убитые, раненые). Также враг потерял 28 единиц вооружения и военной техники, из них, кроме указанных беспилотников, - танк, 12 артиллерийских систем, 9 единиц автобронетехники и 3 лодки.

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