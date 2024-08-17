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Если бы Оруэлл ожил

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  • Ян Валетов
  • 17.08.2024, 15:11
  • 1,548
Если бы Оруэлл ожил

Насколько больна Россия?

Чтобы понять, насколько больна Россия, достаточно почитать вчерашние заявления по поводу возможных атак ЗСУ на атомные станции.

По абсурдности и технической безграмотности это очень похоже на обвинения типа «хотел вырыть тоннель от Москвы до Токио» – чистые года Большого террора. Впрочем, пропаганде плевать на достоверность. В стране, где солдаты правительственных войск, прославленные в Буче бойцы 155-ой Дальневосточной, выставляют в сеть видео с отрезанной головой украинского воина, говорить о достоверности, нравственности или разуме совершенно излишне.

Средневековье. Чистое и незамутненное, только с телевизором. Темная безумная масса – неграмотная, примитивная, суеверная – основа основ ублюдочного государства, и правящие ей законченные, лживые, совершенно лишенные человеческих чувств и черт, подонки...

Отрезанные головы. Многолетние сроки за несогласие с властью. Швабра в заднем проходе и кувалда по голове, как символ торжества закона и справедливости. Российского закона и справедливости по-русски.

Если бы Оруэлл ожил, то он бы за ними записывал.

Какая-то жуткая страна... Хтонь. Бесконечное болото, полное грязи, газов, разложившейся плоти.

Ничего, кроме брезгливости и рвотного рефлекса не вызывающее.

Ян Валетов, «Телеграм»

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