Лукашенко помогает РФ «модернизировать» ударные БПЛА

Лукашенко помогает РФ «модернизировать» ударные БПЛА1
- 17.08.2024, 15:19
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Процесс налажен на заводе в Гомеле.
Страна-агрессор Россия использует мощности ВПК Беларуси для войны против Украины. В частности, белорусы помогают захватчиками «модернизировать» иранские беспилотники.
Как сообщает украинский Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на местных жителей, на одном из Гомельских заводов россияне наладили процесс окрашивания «шахедов» в черный цвет для маскировки во время ночных запусков.
«Речь идет об импортированных из Ирана Shahed 136. Их покраска происходит в Беларуси, чтобы не перегружать производство в Елабуге, где россияне собирают «шахеды» по иранской технологии», - отметили в ЦНС.