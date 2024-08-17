Лукашенко помогает РФ «модернизировать» ударные БПЛА 1 17.08.2024, 15:19

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Процесс налажен на заводе в Гомеле.

Страна-агрессор Россия использует мощности ВПК Беларуси для войны против Украины. В частности, белорусы помогают захватчиками «модернизировать» иранские беспилотники.

Как сообщает украинский Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на местных жителей, на одном из Гомельских заводов россияне наладили процесс окрашивания «шахедов» в черный цвет для маскировки во время ночных запусков.

«Речь идет об импортированных из Ирана Shahed 136. Их покраска происходит в Беларуси, чтобы не перегружать производство в Елабуге, где россияне собирают «шахеды» по иранской технологии», - отметили в ЦНС.

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