В сети «засветился» складывающийся втрое смартфон Huawei

В сети «засветился» складывающийся втрое смартфон Huawei1
- 17.08.2024, 15:28
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Революционный девайс могут представят уже этой осенью.
Пока Apple медлит с выпуском своего дебютного складного iPhone, конкуренты Huawei собираются в скором времени представить инновационный телефон, который сможет складываться втрое.
Фотографии с ним уже вирусятся в сети.
На фото и его увеличенной версии виднеется новый смартфон в сложенном состоянии. Выглядит девайс толще, чем обычные складные устройства, но, при этом он все равно не такой громоздкий, как можно было бы ожидать от подобного устройства с двумя шарнирами.
Как сообщается, аппарат сможет раскладываться в планшет с диагональю экрана около 10 дюймов, а в сложенном виде он должен быть соразмерен с обычными смартфонами. Также устройство должно решить проблему складок, которая актуальна для всех современных складных телефонов.
По данным известного инсайдера Digital Chat Station, новинку представят уже в сентябре этого года вместе с серией Nova 13 и смарт-часами Huawei Watch GT 5. Ожидается, что Huawei будет первой, выпустившей складывающийся в три слоя смартфон.
Ранее в этом году Huawei забрала у Samsung статус ведущего производителя складных смартфонов. В ассортименте китайской компании есть как Fold-подобные устройства, так и «раскладушки». Примечательно, что компания добилась этого, ограничив свои поставки только китайским рынком.