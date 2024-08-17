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«На территории РФ у Сил обороны Украины есть три основные группы целей»

  • 17.08.2024, 15:42
«На территории РФ у Сил обороны Украины есть три основные группы целей»

Эксперт оценил удары по военным аэропортам России.

Силы обороны Украины усиливают удары по военным аэродромам России, уничтожая самолеты не только на земле, но и после взлета. Об этом FREEДОМ рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Он отметил, что на территории Российской Федерации, не говоря уже о нынешней Курской операции, у Сил обороны Украины есть три основные группы целей:

- нефтеперерабатывающие комбинаты и заводы, вся инфраструктура нефтегазового комплекса;

- военные аэродромы, с которых взлетает авиация для нанесения атак по Украине;

- средства ПВО и радиотехнические системы, в том числе РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы).

Криволап напомнил, что начиная с середины июля, активность работы Сил обороны Украины по российским аэродромам резко увеличилась.

«Мы помним атаки по аэродрому «Миллерово» в Ростовской области, потом там же был «Морозовск» (по «Морозовску» в этом году, по-моему, уже три или четыре раза били, пока не уничтожили там склады, плюс, похоже, там еще какие-то самолетики попались). Я уже не говорю о Томилино [под Москвой], где были уничтожены два вертолета, об аэродроме «Кряж» в Саратовской области, когда один вертолет был уничтожен. Я говорю о крупных атаках по местам базирования самолетов стратегической авиации, где стоят Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 — это аэродромы «Оленья» [на Кольском полуострове], «Дягилево» [в Рязани], «Энгельс-2» [в Саратовской области]», — перечислил он.

Эксперт уточнил, что аэродром «Энгельс-2» является основной базой по регламентным работам и снаряжению самолетов Ту-95 ракетами Х-101, которые используются для ударов по территории Украины.

После атак на аэродромы часть самолетов были подняты в воздух, и часть из них тоже удалось уничтожить.

«Только с аэродрома «Оленья» удалось уничтожить один, вроде бы, а два еще повредить Ту-22М3. А все остальные самолеты собрались и большим клином прилетели в аэродром «Советский» возле Воркуты. Это 2500 км от границы с Украиной, 3500 км от Каспия. Там они какое-то время приходили в себя. Потом начали постепенно эти самолеты возвращать на старые аэродромы», — добавил Криволап.

Крайняя атака ВСУ была нанесена по четырем российским аэродромам тактической авиации, в том числе по аэродрому «Саваслейка», на котором базируются Ту-22М3.

«Саваслейка» — это наиболее крупный хаб по обслуживанию и работе с самолетами класса Ту-22 вплоть до класса Ту-22М3. Это филиал Липецкого центра подготовки летчиков. Аэродром «Липецк» тоже был нами поражен, там, как минимум, был уничтожен склад в 700 авиационных ракет и бомб. А вообще «Липецк» в рейтинге российских испытательных, доводочных и пафосных аэродромов находится на втором месте. На первом месте — авиационный хаб в поселке Жуковский», — рассказал авиаэксперт.

Криволап уточнил, что база «Липецк» идет вторым номером, потому что там начинается обучение летчиков на конкретных самолетах, которые до этого испытали и передали для использования Министерству обороны РФ.

«И в момент удара по «Липецку» там был и ТУ-95. И, судя по всему, там были и истребители Су-57. Потому что есть две базы по обучению и освоению Су-57 — «Липецк» и другая база в Ахтубинске. При этом нет подтверждений взлета Су-57 с «Липецка» [в период удара по аэродрому]», — пояснил он.

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