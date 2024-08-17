«На территории РФ у Сил обороны Украины есть три основные группы целей» 17.08.2024, 15:42

Эксперт оценил удары по военным аэропортам России.

Силы обороны Украины усиливают удары по военным аэродромам России, уничтожая самолеты не только на земле, но и после взлета. Об этом FREEДОМ рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Он отметил, что на территории Российской Федерации, не говоря уже о нынешней Курской операции, у Сил обороны Украины есть три основные группы целей:

- нефтеперерабатывающие комбинаты и заводы, вся инфраструктура нефтегазового комплекса;

- военные аэродромы, с которых взлетает авиация для нанесения атак по Украине;

- средства ПВО и радиотехнические системы, в том числе РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы).

Криволап напомнил, что начиная с середины июля, активность работы Сил обороны Украины по российским аэродромам резко увеличилась.

«Мы помним атаки по аэродрому «Миллерово» в Ростовской области, потом там же был «Морозовск» (по «Морозовску» в этом году, по-моему, уже три или четыре раза били, пока не уничтожили там склады, плюс, похоже, там еще какие-то самолетики попались). Я уже не говорю о Томилино [под Москвой], где были уничтожены два вертолета, об аэродроме «Кряж» в Саратовской области, когда один вертолет был уничтожен. Я говорю о крупных атаках по местам базирования самолетов стратегической авиации, где стоят Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 — это аэродромы «Оленья» [на Кольском полуострове], «Дягилево» [в Рязани], «Энгельс-2» [в Саратовской области]», — перечислил он.

Эксперт уточнил, что аэродром «Энгельс-2» является основной базой по регламентным работам и снаряжению самолетов Ту-95 ракетами Х-101, которые используются для ударов по территории Украины.

После атак на аэродромы часть самолетов были подняты в воздух, и часть из них тоже удалось уничтожить.

«Только с аэродрома «Оленья» удалось уничтожить один, вроде бы, а два еще повредить Ту-22М3. А все остальные самолеты собрались и большим клином прилетели в аэродром «Советский» возле Воркуты. Это 2500 км от границы с Украиной, 3500 км от Каспия. Там они какое-то время приходили в себя. Потом начали постепенно эти самолеты возвращать на старые аэродромы», — добавил Криволап.

Крайняя атака ВСУ была нанесена по четырем российским аэродромам тактической авиации, в том числе по аэродрому «Саваслейка», на котором базируются Ту-22М3.

«Саваслейка» — это наиболее крупный хаб по обслуживанию и работе с самолетами класса Ту-22 вплоть до класса Ту-22М3. Это филиал Липецкого центра подготовки летчиков. Аэродром «Липецк» тоже был нами поражен, там, как минимум, был уничтожен склад в 700 авиационных ракет и бомб. А вообще «Липецк» в рейтинге российских испытательных, доводочных и пафосных аэродромов находится на втором месте. На первом месте — авиационный хаб в поселке Жуковский», — рассказал авиаэксперт.

Криволап уточнил, что база «Липецк» идет вторым номером, потому что там начинается обучение летчиков на конкретных самолетах, которые до этого испытали и передали для использования Министерству обороны РФ.

«И в момент удара по «Липецку» там был и ТУ-95. И, судя по всему, там были и истребители Су-57. Потому что есть две базы по обучению и освоению Су-57 — «Липецк» и другая база в Ахтубинске. При этом нет подтверждений взлета Су-57 с «Липецка» [в период удара по аэродрому]», — пояснил он.

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