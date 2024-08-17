Врач: Власти в очередной раз подталкивают медиков к эмиграции 1 17.08.2024, 15:47

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Частным клиникам усложнили работу.

С 1 ноября 2024 года частные медицинские клиники в Беларуси потеряют возможность самостоятельно устанавливать цены на врачебные консультации

В перечень платных медицинских услуг, тарифы на которые регулируются Минздравом, включен новый пункт — «приемы (консультации) врачей-специалистов».

Телеграм-канал «Белые халаты» спросил врачв-эндоскопистa и гастроэнтерологa, координаторa Фонда Медицинской солидарности Лидию Тарасенко об очередном нововведении.

Она отметила, что подобные меры представляют собой лишь популистские шаги, не имеющие реального смысла для улучшения системы здравоохранения. «Регулирование цен на медицинские услуги – это аналогичная ситуация тому, как если бы утверждали: «чтобы коровы меньше ели и больше давали молока, их надо меньше кормить и больше доить», – отмечает Лидия.

«Задача чиновников заключается в том, чтобы искать пути внедрения новых технологий, которые позволят снизить себестоимость медицинских товаров и услуг, повышая их эффективность. Государству следует сосредоточиться на переговорах с производителями лекарственных средств о выгодных для всех сторон условиях производства и закупки, а не на диктовании условий для частных клиник».

Лидия также обратила внимание на то, что стоимость консультаций зависит от множества факторов, которые невозможно унифицировать. В цену закладываются аренда помещений, зарплата сотрудников колл-центра, программное обеспечение и другие важные расходы. Она подчеркивает, что все эти факторы напрямую влияют на комфорт пациента, за которым многие и обращаются в частные медицинские центры, а не в государственные поликлиники.

«В нашей стране и так одни из самых низких цен на медицинские услуги по сравнению с соседними странами», – отметила Лидия. Она добавила, что многие медики, осознавая это, выбирают сложный путь эмиграции из-за экономических причин. Зачем в очередной раз подталкивать медиков в этом направлении?

Введение новых механизмов регулирования только ухудшает ситуацию, считает эксперт. В результате от таких мер страдают как медики, так и пациенты, которые столкнутся с ухудшением качества услуг.

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