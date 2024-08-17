The Telegraph: Операция в Курской области сменила дискуссию внутри Москвы 17.08.2024, 15:56

На Западе же заговорили о новых разрешениях на поставку оружия Украине.

Запад дал молчаливое согласие на Курскую операцию в России, в результате которой Украина получила контроль над около 1000 квадратных километров российской территории. Операция заставила Москву отвести тысячи военных с фронта в Украине, где — после одних из самых кровавых боев, которые Европа видела за последние 80 лет — она пожертвовала десятками тысяч людей, чтобы удержать такую же территорию, которую Украина захватила у России чуть больше чем за неделю.

Кремль надеялся, что продолжение давления приведет к решающему прорыву. Теперь, когда войска и оборонное вооружение выведены, это будет тяжело, если не невозможно, считает Фрэнсис Дирнли, помощник редактора комментариев в The Telegraph (перевод — zn.ua).

Чтобы предотвратить будущие вторжения, Путин будет вынужден перебросить людей и технику на другие участки российской границы с Украиной в качестве меры безопасности, что опять же приведет к истощению ресурсов, которые он имеет на фронте.

С политической точки зрения, как в России, так и за ее пределами, операция в Курской области также имеет долгосрочные последствия. На Западе прекратились разговоры о прекращении огня и переговоры, на смену которым пришли разговоры о новых разрешениях на поставки оружия.

Однако, что более важно, эта операция сменила дискуссию внутри Москвы. Кремль больше не может настаивать на замораживании линии фронта как на цене для вступления в переговоры, поскольку это означало бы, что Украина будет удерживать позиции в пределах российских границ.

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