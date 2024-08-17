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Из Беларуси не хотели выпускать американца, прославившегося после видео с дегустацией кровянки и ливерной колбасы

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  • 17.08.2024, 16:10
  • 4,856
Из Беларуси не хотели выпускать американца, прославившегося после видео с дегустацией кровянки и ливерной колбасы

Об этом сообщила его жена.

Живущая в США белоруска приезжала на родину с мужем-американцем. Перед выездом пара столкнулась с юридической проблемой, из-за которой иностранца отказывались выпускать из Беларуси, рассказала его жена в TikTok.

Как пишет «Зеркало», женщина рассказала, что сама смогла пройти паспортный контроль, а муж — нет. Его отказались выпускать потому, что он провел в Беларуси больше десяти дней и не прошел специальную процедуру регистрации для иностранцев, которая необходима в таком случае.

@oxanaamerikanka Нам - урок не будущее, а вам - информация к сведению. #беларусь🇧🇾 #рб #минск #аэропорт #самолет #самолеты #перелет #путешествия #путешествияпомиру ♬ original sound - Oxana_amerikanka

— Мы же думали, что, так как муж получал визу, регистрация не нужна, — поделилась автор видео.

Решение вопроса заняло около двух часов. Американцу нужно было пройти регистрацию, а для этого — назвать адрес, по которому он жил в Минске. Адреса мужчина не знал, поэтому «вместе с офицерами искал его по описанию и Google-картам».

В итоге адрес получилось найти, иностранец зарегистрировался и заплатил штраф. По словам его жены, сумма составила около шести долларов. В итоге пара смогла благополучно покинуть страну.

— Шесть долларов? Полбазовой, что ли, дали? Это очень редкий штраф, — написал один из пользователей в комментариях.

— Сказали, что самый минимальный, который есть в Беларуси, — уточнила автор видео в ответ.

Ранее эта пара записала серию видео, в которых мужчина: оценивает вареники и глазированные сырки, ливерную колбасу и соленую рыбу.

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