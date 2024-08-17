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«Скоро откроются «комиссионки», как в СССР»

  • 17.08.2024, 16:29
  • 1,858
«Скоро откроются «комиссионки», как в СССР»

Белорусы высказались о запрете одежды «секонд-хенд» из Европы.

Евросоюз запретил ввоз в Беларусь одежды «секонд-хенд». Милана из Жодино говорит, что спортивные штаны от местного производителя стоят дороже, чем брендовый спортивный костюм в секонде.

Рита ждет, что откроются «комиссионки», как при Союзе, а Ольга Павловна надеется, что внуки теперь обратят внимание на добротные советские вещи в ее шкафу. Ex-press.by спросил читателей, как их коснется запрет на одежду «секонд-хенд» из Европы.

«Семьи с маленькими детьми обалдеют от счастья. А у меня шок, хоть какая-то экономия была для многодетных семей, да и для пенсионеров... И, главное, Европу не обвинить — все правильно они делают. Народ должен почувствовать».

« В сэкондах качество одежды хорошее, брендовые вещи есть для всех — и студентов, и взрослых, и малышей, и пенсионеров. Вы цены на белорусские шмотки видели? Спортивные штаны от «Свитанка» стоят 40 рублей, а в секонде — брендовый спортивный костюм купила за 25...Платье льняное купила за 3,20 в секонде, а в «Свитанке» платье — 30 рублей».

«Самое прикольное, что пропаганда теперь должна рассказать, какой секонд отвратительный, опасный, и т.д. А в Жодино тетки из исполкома по секондам только и шныряют, кучи одежды там покупают... А потом на Европу бочки катят. Впрочем, их не останавливает, что их дети в Европах сидят. Мне смешно, даже очень грустно — лучшие мои вещи из секондов».

«Я в шоке, в секонде одежда в разы лучше, чем наша... Неужели нам останется только «Свитанак» и «тюбетейки»... А знакомая одна говорит, что теперь комиссионки откроют, как при советской власти, и будут продавать залежи б/у. Но не к добру это, не к добру. Впрочем, не удивлюсь, если населению прикажут униформу носить».

«Не будет секонда из Европы, будет из Мали, Ботсваны, Индии и Китая. Будем в индийских шароварах и сари ходить. Весело будет».

«Пока жила в Беларуси, одевалась сама и одевала семью в секондах. Пожилым людям, мамам многодетным, студентам можно было одеться в секонде. Я ходила в магазины, смотрела ценники на вещи беларусские, не импортные! И понимала, что моей зарплаты хватит только на носки. Теперь, в Польше, необходимости ходить по секондам нет».

«Мы с друзьями уже прорабатываем, как можно подзаработать на ситуации. Можно секонд из Великобритании добывать, можно через Россию, можно закупать у людей на «Куфаре»... Думаю, что-то придумаем, как обходить все это».

«Вот год назад купил две вещи. Одну футболку в нашем «Свитанке» — думал, для выходов в гости, на прогулки. А другую — в секонд-хенде, для хозяйства: за грибами ходить, на даче работать. И что вы думаете? Прошел год, и все наоборот получилось! Футболка из «Свитанка» уже вся в лохмотьях, только полы ей мыть. А та, что из секонда, — хоть бы что, до сих пор живая, как новенькая! Поэтому я и не рад. Без конкуренции наши производители лучше делать не будут».

«Печально. Очень много крутых вещей за «копейки» (рубашки, джинсы, шорты...) покупал. Например, рубашку с коротким рукавом взял за 2 бакса, «Пьер Карден», на минуточку, настоящий, новый. Бирки могу скинуть в студию. Очень доволен».

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