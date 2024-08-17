Шляпа Индианы Джонса из «Храма Судьбы» продана за $630 тысяч 17.08.2024, 16:34

В Лос-Анджелесе провели аукцион артефактов из культовых фильмов.

Коричневая фетровя шляпа, специально изготовленная для съемок фильма «Индиана Джонс и храм судьбы», стала самым дорогим лотом недавнего аукциона в Лос-Анджелесе, где распродавали голливудский реквизит, передает ВВС.

По окончании съемок в 1984 году шляпа попала в личную коллекцию дублера Харрисона Форда — каскадера Дина Феррандини, скончавшегося в прошлом году

Помимо «личных вещей доктора Джонса», на продажу были выставлены и другие памятные артефакты, появлявшиеся на экране в культовых фильмах о Джеймсе Бонде, Гарри Поттере и героях «Звездных войн».

В шляпе герой Харрисона Форда, археолог-авантюрист Индиана Джонс, появляется в самом начале фильма, когда, спасаясь от китайской мафии, он вместе со своими спутниками выпрыгивает из потерявшего управление самолета и на надувном плоту планирует в реку.

Как сообщил проводивший торги аукционный дом, дополнительно шляпу снимали и отдельно от хозяина, в студии визуальных эффектов Джорджа Лукаса — автора сценария фильма и его исполнительного продюсера.

Помимо Форда, на съемках фетровую шляпу носил и его дублер, каскадер Дин Феррандини, так что с ней в комплекте была продана и коллекция ранее не публиковавшихся фотографий Феррандини со съемочной площадки, на которых он облачен в ставший культовым костюм Индианы Джонса.

Феррандини скончался в прошлом году.

Как уточнили представители аукционного дома Propstore, фетровая шляпа «соболиного цвета» — это не тот же головной убор, что герой Харрисона Форда носил в первой серии киносаги, «В поисках утраченного ковчега», а новый, «с более конусообразной тульей».

На внутренней подкладке шляпы производства лондонской компанией Herbert Johnson Hat Company золотыми буквами вышита монограмма «IJ» — инициалы вымышленного владельца.

В числе других выставленных на торги артефактов можно отметить еще несколько. Например, шлем имперского штурмовика-разведчика из фильма 1983 года «Возвращение джедая» (первого отснятого эпизода киносаги «Звездные войны») ушел с молотка за 315 тыс. долларов.

Волшебная палочка Гарри Поттера со светящимся наконечником, с которой актер Дэниел Рэдклифф не разлучался на съемках фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана», нашла своего нового владельца за 53,5 тыс. долларов.

Костюм Дэниела Крейга из фильма 2012 года «007: Координаты „Скайфолл“» ушел за 35 тыс. долларов.

Операционный директор Propstore заявил, что аукционный дом гордится тем, что помог столь широкому кругу поклонников обрести культовые для них артефакты.

Как уточняет Hollywood Reporter, за другую шляпу, которую Харрисон Форд носил на съемках все того же фильма «Индиана Джонса и храм судьбы», на аукционе в 2021 году была предложена в два с лишним раза меньшая сумма: она ушла с молотка «всего» за $300 тыс.

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